企排／譚緹回歸ATTACKLINE仍十連敗　吳秀玲：不斷調整到最好

▲ATTACKLINE vs中國人纖。（圖／中華排協提供，下同）

體育中心／綜合報導

企業排球聯賽農曆年前最後一日例行賽，ATTACKLINE 今天（27日）對上中國人纖，激戰後以 1比3 ( 27：25、23：25、26：28、22：5 ) 些微差距落敗，雖然越南外援譚緹於下半季回歸球隊補強戰力，但ATTACKLINE仍苦吞十連敗。

登錄譚緹後，ATTACKLINE 在近期比賽中常靈活調度陣容，讓攻擊手群上場擔任不同位置，中間手吳秀玲認為去最大化球隊的戰力是很重要的，「我們不斷去試各種方式，就是為了一場一場調整到最好。」雖然處於連敗狀態，但吳秀玲並不擔心，「比起下半季最初幾場比賽，這幾場都越來越好了。」

ATTACKLINE由北市大班底組成，近期也為畢業球員媒合相關的工作機會，吳秀玲在賽季結束後將赴北京幼兒機構就職，同行的還有舉球員吳靜婷，工作內容為幼兒體適能，「很感謝教練去洽談相關機構，讓我們有一個目標，就可以直接朝那個方向去努力。」

另場賽事由極速超跑挑戰衛冕軍台電公司，激戰五局可惜以 2比3 ( 25：23、25：15、21：25、25：27、8：15 ) 落敗，台電公司收下開季以來21連勝。