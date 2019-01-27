SBL／封鎖NBA等級投射！　郭昭男賞梅奧「扎實大火鍋」

▲郭昭男。（圖／籃協提供）

體育中心／綜合報導

裕隆四年級生郭昭男，在26日天母體育館對決達欣的比賽，倒數30秒2分落後之際賞了昔日NBA探花梅奧（O.J. Mayo）一個扎實的火鍋驚艷全場，雖然下一個play被梅奧騙到3罰，但防守的拼勁仍獲得肯定。

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半場打完保持4分領先的裕隆，第三節被達欣拉出23比2猛攻反倒陷入15分落後，決勝節倒數30秒追到2分差距。此時達欣把球交給史上最高NBA選秀順位洋將梅奧來單打，加速後小後撤步沒有甩開防守者，郭昭男賞了梅奧一個扎扎實實的火鍋，令全場球迷驚呼不已。

不過梅奧馬上還以顏色，晃了一下出手騙到3次罰球並命中兩球擴大到安全範圍的4分差距，雖然林韋翰1.4秒三分彈追到剩1分但為時已晚，終場達欣89比87本季首次擊敗裕隆。

裕隆執行教練李啟億對於郭昭男的這個防守也相當讚賞，不過也稱讚梅奧的經驗，「這就是經驗，我後來跟昭男說這種情況，有時候乾脆讓他勉強出手就好，也不要讓他上罰球線罰3球。」

出身第13季「選秀大年」，身為高師大隊長的郭昭男擁有192的身高以及壯碩的身材，當時就被評價能夠培養成大鎖型球員，雖然在第3輪被達欣挑中，但觀護盃後被球隊以非即戰力為由釋出，所幸獲得裕隆的青睞開啟SBL生涯。

新秀賽季郭昭男鮮少有出賽時間，直到第15季才獲得13場的出賽，本季才獲得重用，場均從2.5分、0.5籃板進步到3.7分、3籃板。雖然數據上的進步幅度不大，但防守的功力仍獲得陣中主控林韋翰肯定，認為有朝一日能夠競爭最佳進步獎。