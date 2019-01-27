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白襪不敢「我全都要」　總經理：不能期望同時延攬馬查多、哈波

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▲▼馬查多（Manny Machado）。（圖／達志影像／美聯社）

▲本季最大咖自由球員馬查多、哈波都還沒找到新東家。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

大聯盟自由市場中最大咖的兩名球星馬查多（Manny Machado）和哈波（Bryce Harper），至今還沒有人能順利簽下來，簽約傳聞中芝加哥白襪一直對兩位大咖保有高度興趣，不過總經理漢恩（Rick Hahn）向球迷說，「不能期望同時簽下這兩位全明星！」

白襪在27日舉辦年度球迷同歡會，漢恩對著白襪球迷說，「這兩位（馬查多、哈波）自由球員絕對不是我們未來在補強路上的最後兩位，如果一次延攬他們來那將會使球隊裡的薪資空間失去彈性， 就長遠的路來看是有害無益的。」

白襪已經連續6年勝率不到五成，上賽季更只有62勝100敗，這也是球隊在1970年單季吞下106敗後隊史第二爛的成績，不過這些年在農場新秀下了不少功夫，也打算在休賽季自由市場上挖來明星球員提升萎靡不振已久的戰績。

漢恩再度談到這兩位炙手可熱的自由球員，「如果可以一次將他們兩同時盤來將有機會能快速得到勝利，但是要付出很大的代價，球團給予我很多操作空間與資源，我必須要考量清楚才做出決定。」

▲▼馬查多（Manny Machado）。（圖／達志影像／美聯社）

▲以投入的資源來看白襪比較渴望得到馬查多。（圖／達志影像／美聯社）

假使白襪只能從二得其一，那以目前招募進度來看，是對於馬查多比較積極，像是在去年12月邀請馬查多到白襪主場美國行動通訊球場參訪；派出白襪球星阿布瑞尤（Jose Abreu）親自向他遊說；休賽季又從印地安人交易來馬查多的大舅子阿隆索（Yonder Alonso），還簽下馬查多的好朋友外野手傑伊（Jon Jay）。

關鍵字： MLB白襪馬查多Manny Machado哈波Bryce Harper
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