企排／披極速超跑戰袍歸來　「重砲」張嘉羚首秀貢獻六分

▲企排， 極速超跑vs ATTACKLINE。張嘉羚。（圖／中華排協提供，下同）

體育中心／綜合報導

極速超跑與ATTACKLINE今天（26日）在下半季第三度交手，前兩場在花蓮雙方大戰五局都由超跑拿下，超跑今天除了外援「歐露露」約瑟芙以外，也啟用秘密武器：下半季才登錄的重砲張嘉羚，最終以 3比1 ( 21：25、25：13、28：26、25：17 ) 拿下勝利。

▼極速超跑陳怡如。

本場比賽是張嘉羚披上極速超跑戰袍的處女秀，全場貢獻六分全是攻擊得分，攻擊得分率高達五成，雖然上場時間不多，不過重砲總能適時突破，為球隊拿下關鍵分數。張嘉羚去年畢業於東山高中，高二時就獲得高中排球聯賽MVP的獎項。

被視為明日之星的張嘉羚，高中時期就曾效力於青女培訓隊組成的匯竑國際，在企排賽場上也有亮眼表現，畢業後因膝蓋傷勢手術而暫別球場，沒有學業計畫也沒有所屬球隊，坦承對於未來的迷惘，也曾讓她想放棄排球。

不過在這段空窗期，張嘉羚也會回到母校東山高中進行訓練，高中的恩師康金塗教練鼓勵她繼續球員生涯，在康金塗教練的引薦下，因而有機會加入極速超跑，雖然今天上場時間不多，但仍享受在場上打球的每一刻，「今天表現還可以，也沒有特別感到壓力，不過還是要趕快找回比賽的狀態，為球隊做更多貢獻。」