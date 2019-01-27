運動雲

> >

企排／MIZUNO緊咬台電落敗　菜鳥黃澄浩扛主攻手：還要多磨練

ETtoday運動雲

▲▼企業排球,台電vs MIZUNO，MIZUNO黃澄浩（圖／中華排協提供）

▲企排,台電vs MIZUNO，MIZUNO黃澄浩。（圖／中華排協提供，下同）

體育中心／綜合報導　

企業排球聯賽14年例行賽進入倒數3周，今天（26日）兩場男子組賽事都以3比0作收，其中長力育樂直落三conti中止連敗，台電公司則是戰勝MIZUNO收下開季19連勝，除了提前封王的台電外，其他隊伍名次都還有機會異動。

MIZUNO 雖以 0比3 ( 19：25、19：25、16：25 ) 落敗，不過讓衛冕軍台電贏得不輕鬆，每一局都緊咬對手至中段才被拉開比分，而本場 MIZUNO 在陣容上有些變動，由於謝雅仁隨沙排培訓隊到大陸海南島進行移地訓練缺席，主攻手位置由鄭旭辰及黃澄浩補上，黃澄浩也坦言，「雅仁不在，這算是第一次全隊到齊套隊形，配合上其實不太流暢。」

▲▼企業排球,台電vs MIZUNO 。（圖／中華排協提供）

企排菜鳥黃澄浩上周20日在對上長力的比賽中替補上場，第三局後段一上場就連續攻擊得手，可以說是 MIZUNO 的板凳奇兵，今日在二三局也獲得先發機會，對於今天自己的表現，認為自己才大一，還需要多多磨練，「表現得還可以，但還有很多不足的地方。」

▲▼企業排球,台電vs MIZUNO 。（圖／中華排協提供）

黃澄浩今天雖在攻擊端沒有突出表現，但防守卻為球隊建功良多，第二局中一球隊友攔網後用腳救球，將球踢得又遠又快，但黃澄浩一個跳躍擋下球，也成功帶起球隊的反攻場上每一球，都對球隊士氣有很大的影響，「不管怎樣都要拼拼看，有守到跟沒守到，士氣會差很多。」

MIZUNO目前距離排名第二的長力仍有三場勝差，男子組各隊例行賽均剩下5場賽事，除提前封王的台電公司外，其他名次仍有異動機會。MIZUNO下場賽事將於明天下午4點對上尋求本賽季第三勝的 conti。

▲▼企業排球,台電vs MIZUNO 。（圖／中華排協提供）

關鍵字： 企業排球企排台電男排MIZUNO
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

愛紗28年前「伴舞是安室奈美惠」　影片曝光...身高差超萌

熱門新聞

王維中將落腳美聯西區　續拼大聯盟

中職／三商虎福利最好　林仲秋期待老東家重返

澳網／大坂直美奪冠日本第一人　登頂世界球后

綠衫軍全員健康回歸　五星勇士認為是奪冠最大威脅

SBL／愛德春節去菲律賓放鬆　女友交代帶裝備去練球

中職／當年放棄雙倍薪水　林仲秋重情意選擇三商

讀者回應

﻿

最新新聞

1MIZUNO緊咬台電落敗　菜鳥黃澄浩扛主攻

2王維中將落腳美聯西區　

3裕隆封關戰　呂政儒、盧冠良不打

4范耿祥相信梅奧休息完會更好

5期待羅德交流賽　江國謙：對日本狀況好

熱門新聞

1王維中將落腳美聯西區　

2三商福利最好　林仲秋期待老東家

3大坂直美奪冠登頂世界球后

4勇士認為綠衫軍是奪冠最大威脅

5SBL／愛德春節去菲放鬆仍要練球

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

低調王者-明仁國中

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

味全龍確定復活！頂新集團證實：球迷久等了！

味全龍重回中職？近期遞計畫書 邀王建民當教練

嚴凱泰最後身影曝光 3月心繫裕隆籃球隊著牛仔褲抱病觀戰

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

穿尼龍外套、膠底鞋搬貨產靜電　剛踩地就瞬間爆炸全身陷火海！

鄭可強《你要的愛》回歸巔峰　歌一唱完...信大喊：冠軍啦！

馮玟璇大膽飆《王子的新衣》　蕭敬騰緊張捂臉：唱我歌的人都很慘

「寶貝你醒醒！」嬰上Uber突昏迷　駕駛衝警車前求救...警鳴笛開道
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366