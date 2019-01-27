企排／MIZUNO緊咬台電落敗　菜鳥黃澄浩扛主攻手：還要多磨練

▲企排,台電vs MIZUNO，MIZUNO黃澄浩。（圖／中華排協提供，下同）

體育中心／綜合報導

企業排球聯賽14年例行賽進入倒數3周，今天（26日）兩場男子組賽事都以3比0作收，其中長力育樂直落三conti中止連敗，台電公司則是戰勝MIZUNO收下開季19連勝，除了提前封王的台電外，其他隊伍名次都還有機會異動。

MIZUNO 雖以 0比3 ( 19：25、19：25、16：25 ) 落敗，不過讓衛冕軍台電贏得不輕鬆，每一局都緊咬對手至中段才被拉開比分，而本場 MIZUNO 在陣容上有些變動，由於謝雅仁隨沙排培訓隊到大陸海南島進行移地訓練缺席，主攻手位置由鄭旭辰及黃澄浩補上，黃澄浩也坦言，「雅仁不在，這算是第一次全隊到齊套隊形，配合上其實不太流暢。」

企排菜鳥黃澄浩上周20日在對上長力的比賽中替補上場，第三局後段一上場就連續攻擊得手，可以說是 MIZUNO 的板凳奇兵，今日在二三局也獲得先發機會，對於今天自己的表現，認為自己才大一，還需要多多磨練，「表現得還可以，但還有很多不足的地方。」

黃澄浩今天雖在攻擊端沒有突出表現，但防守卻為球隊建功良多，第二局中一球隊友攔網後用腳救球，將球踢得又遠又快，但黃澄浩一個跳躍擋下球，也成功帶起球隊的反攻場上每一球，都對球隊士氣有很大的影響，「不管怎樣都要拼拼看，有守到跟沒守到，士氣會差很多。」

MIZUNO目前距離排名第二的長力仍有三場勝差，男子組各隊例行賽均剩下5場賽事，除提前封王的台電公司外，其他名次仍有異動機會。MIZUNO下場賽事將於明天下午4點對上尋求本賽季第三勝的 conti。