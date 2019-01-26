剛入選明星賽先發　黃蜂沃克頸部受傷退場

▲沃克在與公鹿之戰頸部受傷。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

黃蜂球星沃克(Kemba Walker)本季生涯首度獲選明星賽先發，他在黃蜂官方IG上錄製影片表達對球迷的謝意， 但26日與公鹿之戰第四節時，他在一次爭搶球時頸部受傷退場，目前還不確定會缺席多久，而黃蜂也在末節被公鹿打出32比12的攻勢逆轉，以99比108吞敗。

黃蜂客場挑戰東區龍頭公鹿之戰，也是兩位明星賽先發球員安戴托坤波(Giannis Antetokounmpo)和沃克的對決，前三節作客的黃蜂在公鹿板凳球員發揮不佳下取得11分的大幅領先，但沃克手感不佳僅得8分，決勝節字母哥和布洛格登(Malcolm Brogdon)接連得分將比分反超。

▲沃克拍攝影片感謝球迷投票。

末節最後2分多鐘沃克傳球給吉爾克里斯特(Michael Kidd-Gilchrist)灌籃時遭字母哥蓋火鍋，沃克在與布萊德索(Eric Bledsoe)以及字母哥爭搶球時，疑似傷到頸部退場，最終黃蜂也遭到逆轉。沃克全場12投僅中3，攻下10分另有8籃板5助攻，安戴托昆波則展現東區明星隊長的實力攻下34分14籃板。

▲沃克受傷片段。(影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。)

▲公鹿安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)對黃蜂之戰表現優異。（圖／CFP）

黃蜂賽後也還未確認沃克最新的傷勢情況，但是以他可以自己走下場的情形來看應該不至於缺席太久，在少了平均24.3分、4.3籃板以及5.6助攻的沃克後，黃蜂需要更多人跳出來填補得分空缺。

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