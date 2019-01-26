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快艇威廉斯生涯首度大三元　等903場史上第二久

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▲▼Lou Williams,威廉斯。（圖／CFP）

▲威廉斯(Lou Williams)。（圖／CFP）

記者黃琮舜／綜合報導

快艇後衛威廉斯(Lou Williams)，在今(26)日對上公牛之戰繳出31分10籃板10助攻，生涯首度拿下大三元，此戰是他職業生涯歷經903場出賽後，首次拿下大三元，排在NBA史上第二久，僅次於藍道夫(Zach Randolph)的973場，快艇也以106比101擊敗公牛。

威廉斯14年的職業生涯僅打過109場先發，但場均上場時間為24分鐘是板凳中重要的一名大將，曾在2014-2015球季以及上季獲選年度最佳第六人，他的健康狀況也大大影響快艇的戰績，在他缺賽的6場比賽中快艇只贏下一場。在今日面對戰績不佳的公牛頑強抵抗，剩16.9秒時領先三分的快艇在威廉斯助攻給哈瑞爾(Montrezl Harrell)灌籃後鎖定勝局，同時威廉斯也完成生涯首度大三元。

▲威廉斯生涯首度大三元。(影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。)

威廉斯表示，「這很特別是我生涯第一次，搶籃板不是我的主要工作，我從沒想過拿大三元，我會放棄了自己大部分的籃板讓大個子搶，今天我就是努力比賽，唯一提醒我的人是馬里亞諾維奇(Boban Marjanovic)，我很感謝他但也告訴他這可是會妨礙我的心理狀態，最終我完成了大三元，這真的很有趣！」

藍道夫本季效力國王但已經於高層達成協議讓年輕球員有更多機會因此本季並沒有上場紀錄，他在歷經973場比賽後才在2016年3月20日以28分、11籃板、10助攻，而當時的對手則是快艇隊。

▲▼藍道夫（Zach Randolph）。（圖／CFP）

▲藍道夫（Zach Randolph）。（圖／CFP）

關鍵字： NBA快艇威廉斯
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