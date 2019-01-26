最後一分鐘險翻盤　哈登35+7率火箭力退暴龍

▲哈登(James Harden)和法瑞德(Kenneth Faried)此戰發揮出色。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

火箭主場面對東區第二的暴龍，哈登(James Harden)再次展現強大的得分能力攻下全場最高35分另有7助攻，火箭在最後一分鐘還握有11分領先之下，卻接連發生失誤遭暴龍連追9分，在雷納德(Kawhi Leonard)最後一擊失手後，才以121比119險勝。

雷納德休息4戰後復出，戈登(Eric Gordon)和哈登在首節發威讓火箭快速取得13分領先，次節開打沒多久暴龍一度落後21分，但先發球員回到球場後迅速拉進比分，在雷納德最後7秒命中三分球後單節轟下41分，半場打完追到只剩9分落後。

▲暴龍雷納德復出卻沒贏。（圖／CFP）

羅瑞(Kyle Lowry)和西亞卡姆(Pascal Siakam)聯手將分差縮小到4分，但火箭又在哈登切入以及三分球之下將分差拉開到雙位數，隨後暴龍拉出15比4的攻勢僅帶7分落後進入決勝節。第四節前4分鐘雙方同時進攻當機，火箭只靠哈登罰球得5分，暴龍也只靠鮑威爾(Norman Powell)的三分球得分。

Rack this ne up, Danny G! pic.twitter.com/Ju86KFFwnh — Toronto Raptors (@Raptors) 2019年1月26日

▲格林送哈登大火鍋。

處在追分期的暴龍命中率不佳外，也頻頻發生失誤，火箭新軍法瑞德(Kenneth Faried)發揮出色在內線給暴龍製造不少麻煩，最後1分14秒哈登兩罰俱中後火箭有11分領先。雷納德先投進1記三分球，之後包夾製造哈登失誤，格林再命中三分球，戈登再度發生踩線失誤，西亞卡姆又投進三分，隨後戈登出手未進，讓暴龍最後18.1秒僅有2分落後，但執行最後一擊的雷納德投一顆「麵包球」。

▲火箭VS暴龍全場精華。(影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。)

法瑞德打出轉戰火箭後代表作攻下21分14籃板，戈登24分。雷納德復出首戰就以19投11中攻下全隊最高32分，西亞卡姆22分12籃板，格林投進6記三分球攻下22分。

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