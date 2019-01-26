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數據會說話！　哈登：扣掉罰球我仍是聯盟得分王

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▲▼哈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈登表示自己若扣掉罰球仍是聯盟得分王。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

哈登(James Harden)自保羅(Chris Paul)受傷後獨自一人扛起全隊，近期狀況更是火燙到極致，目前已經連續21場至少得到30分，位列歷史第4，儘管如此仍有許多人不滿他的打法，認為他得分這麼高都是因為「買犯」所導致，不過「大鬍子」先前在臉書上放上放出一張霸氣照片，內文表示自己得分若不算罰球，仍是聯盟得分王。

目前哈登場均可以攻下36.3分，是聯盟當之無愧的得分王，比起排名第2的柯瑞29.5分仍高出多，進入一月以來他場均更是爆炸到達45.3分，上一場面對尼克還轟下61分的生涯新高，可見已經無人可以限制他得分。就算他的得分能力幾乎無解，但還是有許多人質疑他的能力，因為眾所皆知「大鬍子」有多數得分皆靠罰球拿下，球迷也砲轟他這根本就是讓比賽變得相當難看。

對於外界質疑，哈登終於忍不住跳出來發聲，他在臉書上放出一張數據圖，上面分析解釋就算不計算罰球得分，哈登仍有25.7分，一就是聯盟得分王，比排名第2柯瑞24.7還要高。就算把三分球算成兩分，依舊也是聯盟得分王，可以得到30.7分，第2名則是戴維斯的28.4分。而他在臉書的配文也寫上，「男人會說謊，女人會說謊，但數據不會說謊。

過去5場比賽哈登一共拿下261分，僅次於2007年布萊恩的268分，然而球迷多數仍無法認可他的數據。因為哈登本賽季至今，場均可以得到11.9次罰球，並且命中10.3次，在過去5戰中，他有2場比賽都獲得超過23次的罰球機會。雖然他遭多人質疑，但目前他憑藉個人爆量得分幫助火箭戰績提升到西區第5，自身也重回MVP討論行列。

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關鍵字： NBA火箭哈登
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