對去年評分不滿　獨行俠史密斯再次挑戰灌籃大賽

▲史密斯（dennis smith jr.），2018明星週灌籃大賽驚天一灌。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

獨行俠後衛史密斯(Dennis Smith Jr.)改變心意決定要參加本屆明星賽的灌籃大賽，這也將會是他連續第二年參賽，上一次他兩輪合計獲得89分，不敵小南斯(Larry Lance Jr.)和米歇爾(Donovan Mitchell)無緣進入決勝輪。

史密斯在上季灌籃大賽第一灌，在空中將球放到頭上再到兩腿之間，完成雙手灌籃，但只獲得39分讓他在之後受訪時表示有些不滿，雖然他第二灌展現空中換手的360度灌藍獲得50分滿分，但是仍無法晉級最後的決勝輪。有了這次經驗讓史密斯曾表示無意參加灌籃大賽，但根據《The Athletic》報導，他近期改變心意。

▲史密斯2018扣籃大賽精彩表現。(影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。)

二年級生史密斯在唐西奇(Luka Doncic)加入後，傳出不滿自己在球隊中的定位而陷入交易傳聞，近期與教練和解後又重新回到球隊陣容中。2017年第一輪第9順位加入獨行俠的他曾在去年入選新秀挑戰賽，今年雖因傷勢影響出賽，但仍很有機會再次入選，另外明星賽舉辦地點夏洛特是史密斯的家鄉，這些因素可能都是他改變心意的原因。

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