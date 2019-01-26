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球迷票選東區後場第2卻沒先發　韋德：我也不會選自己

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▲熱火韋德。（圖／路透）

▲韋德表示若自己來挑明星賽球員也不會選自己。（圖／路透）

記者張曜麟／綜合報導

先前NBA公布今年明星賽東西區隊長人選以及先發球員名單，熱火球星韋德(Dwyane Wade)曾表明過這是生涯最後一年，許多球迷得知這項消息也紛紛將票投給他，讓「閃電俠」在球迷票選階段高居東區後場球員第2，儘管如此他在球員以及媒體票上只排第6，最終仍無緣先發，但他本人談到明星賽卻也表示若他來選全明星也不會選自己，因為還有很多更直得入選的球員。

過去曾12次入選全明星賽的韋德，隨著生涯步入後期他也在今賽季前就表示這是生涯最後一季，為此球迷也用投票來支持他進明星賽，在球迷票他一共獲得173萬票，是東區後場球員第2高票，僅次綠衫軍後衛厄文(Kyrie Irving)。但最終韋德仍無緣全明星賽先發，目前也未必能進明星賽。

對於自己未能入選先發，甚至不一定能進明星賽，「閃電俠」受訪談及這件事也展現自己的高度以及對其他球員的尊重，「如果讓我來挑選全明星球員，那我也不會選自己。我不是要控訴什麼事情，但那些值得入選全明星的球員就應該要入選。」

先前巴克利(Charles Barkley)在節目中預測韋德無法入選明星賽，現在「閃電俠」也出來回應，「這是我第一次這麼認同巴克利的觀點。很多人都是第一次得到入選全明星的機會，如果他們真的配得上，那麼他們就該在那個位置。我很感謝那些愛我並為我投票的球迷，謝謝他們為我投了這麼多票。但從全明星的角度來看，有很多人值得入選，我希望他們能得到機會。」

▲黃蜂帕克，熱火韋德。（圖／CFP）

▲韋德。（圖／CFP）

關鍵字： NBA熱火韋德
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