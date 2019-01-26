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吉布森遭驅逐暴怒衝向裁判　賽後稱對方像哥哥　　

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▲▼吉布森(Taj Gibson)。（圖／達志影像／美聯社）

▲吉布森(Taj Gibson)此戰遭到驅逐出場。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

灰狼老將吉布森(Taj Gibson)在26日與爵士之戰，第三節一次防守英格斯(Joe Ingles)被吹判犯規，這次判決讓吉布森相當不爽，對著裁判不斷喊叫最終遭驅逐出場，他在賽後表示想要跟裁判道歉並表示對方就像哥哥一樣。

衝突發生在第三節6分41秒時，吉布森試圖封阻英格斯的上籃卻遭吹犯規，他不滿的跟裁判爭論先是被吹一次技術犯規，但他仍未停止抱怨因此在被一次技術犯規遭到驅逐，本以為要離場的他卻又走回來試圖繼續與裁判爭論，最後還需要多名隊職員拉住才能避免進一步的衝突。

▲吉布森不當抗議遭驅逐。(影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。)

罰吉布森出場的裁判威廉斯(James Williams)在NBA執法第10個球季，吉布森表示比賽後計畫要去跟他道歉，「他就像是我哥哥，我們之間有交情並且常常見面，但有時火氣上來的時候無法控制，這只是我一次失去理智的時刻。」

吉布森離場前留下8分4籃板，爵士在他離場後於三節打完將分差拉開到21分，但是在決勝節灰狼靠著唐斯(Karl-Anthony Towns)的出色發揮把比分追近，可惜仍無法扳回劣勢以102比106吞敗。

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關鍵字： NBA吉布森灰狼
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