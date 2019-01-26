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籃網成本季最大驚奇球隊之一　近24戰狂拿19勝隊史最佳

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▲▼布魯克林籃網。（圖／CFP）

▲籃網成本季最大驚奇球隊，近24戰取19勝5敗隊史最佳。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

說到本季最大驚奇球隊籃網肯定是其中之一，他們26日擊敗尼克後，目前已經取得6連勝，狀況相當火燙，儘管他們陣容與上季並無太大差異，但至今拿下27勝23敗排在東區第6的戰績，在過去24場比賽中，更豪取19勝5敗，創造了布魯克林隊史在24場比賽中最佳的戰績。

上賽季籃網飽受傷病困擾，最終一共只拿到28勝54敗在東區排名倒數第4。今年儘管他們開季初僅打出8勝18敗的糟糕戰績，原先外界都認為布魯克林又要一厥不振，但隨後籃網開始反轉自己的賽季，他們團隊磨合更加出色，加上汀威迪(Spencer Dinwiddie)以及羅素(D'Angelo Russell)的大幅成長，在去年12月7日到12月19日拿下了7連勝，讓人大開眼界，戰績也逐漸提升。

現在他們又再度拉出一波6連勝，在過去24場比賽中一共取得19勝5敗的戰績，這是籃網歷史上最好的24場比賽成績，目前也穩穩處在東區第6戰績，儘管與第5的塞爾提克有4場勝差，但第7的熱火也與他們有著2.5場勝差，若他們持續保持穩定發揮，幾乎可以鎖定季後賽席次。當家明星羅素場均可以繳出19.3分，3.8籃板，6.5助攻；超強替補汀威迪則可以貢獻17.2分，2.5籃板，5助攻，另外艾倫(Jarrett Allen)場均也有11.4分，8.8籃板，這三人可說是籃網目前取得東區第6戰績的重要人物。

▲▼丁迪威(Spencer Dinwiddie)（圖／CFP）

▲汀迪威（圖／CFP）

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關鍵字： NBA籃網
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