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白襪率先開價7年1.75億　總管：馬查多沒來將令人失望

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▲▼2018國聯分區戰G2，道奇，馬查多（Manny Machado）全壘打。（圖／達志影像／美聯社）

▲白襪積極爭取馬查多加盟。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

白襪隊重建計畫進入第3年，自家農場潛力逐漸收割，現在準備要在美聯中區爭一席之地。休賽季白襪最大目標就是網羅馬查多（Manny Machado）和哈波（Bryce Harper）兩名自由市場最大咖球星，球團透過各種方式招募，總經理漢恩（Rick Hahn）坦言，如果最後沒有簽下任何一人，那將會令人非常失望。

「拉斯維加斯賭盤有一次列出馬查多、哈波最有可能落腳球隊，列出的6、7支隊伍當中，白襪的名字甚至都沒有被提到。」漢恩表示，「但實際上，我們現在正處於一個潛在的位置，如果我們沒有在這場爭奪戰勝出，球迷將感到失望，我認為這是球團向前邁出的重要一步。」

為了爭取馬查多加盟，白襪「古巴飛彈」阿布瑞尤（Jose Abreu）也在冬季會議後，親自前往球場與馬查多見面，試圖給他留下深刻的印象，同時告訴他白襪實力有多麽的堅強，他的加入將為白襪帶來榮耀。事實上，這已經不是第一人白襪球員向馬查多招手。

白襪先前從印地安人交易來一壘手阿隆索（Yonder Alonso），這位正是馬查多的大舅子，隨後白襪以1年400萬美元網羅圈內好友傑伊（Jon Jay），白襪所做的一切就是盼增加出線機率。

先前美媒報導指出，白襪已經開出7年1.75億美元價碼，但這項消息很快遭經紀人羅薩諾（Dan Lozano）否認，外界推估馬查多價碼將落在1.75億到2.5億區間。無論馬查多、哈波最後去哪裡，白襪都很滿意在休賽季的投入，「我們將繼續組建一支冠軍隊伍，爭奪更多冠軍。」總經理漢恩說。

▲▼白襪戴維森（Matt Davidson）開幕戰 3響砲。（圖／達志影像／美聯社）

▲白襪重建計畫進入第3年，上次打進季後賽已是2008年。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 白襪馬查多哈波
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