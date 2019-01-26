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名人堂該代表洋基還是金鶯？　穆西納決定都不選

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▲▼水手 馬丁尼茲（Edgor Martinez）、洋基 穆西納（Mike Mussina）進入名人堂。（圖／達志影像／美聯社）

▲大聯盟一代名投穆西納（Mike Mussina）進入名人堂。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

前大聯盟強投「穆帥」穆西納（Mike Mussina）今年第6度叩關終於跨進名人堂，但要以哪個身份進入名人堂，讓他卻陷入長考，要選大聯盟起點金鶯隊，還是選擇效力8年的洋基隊，最後他決定都不選。

今年一共4人超過門檻的75%進入古柏鎮，由歷史首位全票過關的洋基傳奇門神李維拉（Mariano Rivera）領銜，接著2017年飛機失事的已故強投哈勒戴（Roy Holladay）、水手傳奇馬丁尼茲（Edgar Martinez）以及名投穆西納，其中哈勒戴和穆西納都選擇空白球帽。

1990年選秀第一輪穆西納被金鶯隊挑中，隔年展開大聯盟生涯，在金鶯10年期間累計147勝81敗、防禦率3.53。2000年轉戰同區洋基隊，效力8年時間貢獻123勝72敗、防禦率3.88，並在職棒生涯最後一年投出20勝，寫下生涯單季新高，完美劃下句點，合計270勝。

「我很榮幸能夠代表兩支球隊出賽。我很高興我有機會能夠為金鶯和洋基兩支球團效力，但我無法坐在這裡選擇其中一隊，而不是另一個球隊。」穆西納未來名人堂上的球帽將會是空白。

至於已故的哈勒戴，生涯曾效力藍鳥和費城人，在名人堂球帽隊徽選擇上，也面臨一些抉擇，他妻子布蘭迪（Brandy Holladay）表示，「我們決定他將帶著大聯盟LOGO進入名人堂，不是藍鳥也不是費城人，希望他能代表所有隊伍。」

穆西納生涯從金鶯出發。（圖／達志影像／美聯社）

▲穆西納生涯從金鶯出發。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 穆西納穆帥洋基金鶯
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