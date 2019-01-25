SBL／梅奧滾球、蘇翊傑踹板領T　范耿祥：情緒控制得加強

▲（圖左）梅奧與（圖右）蘇翊傑第四節雙雙被吹技術犯規離場。（圖／籃協提供）

記者潘泓鈺／台北報導

達欣25日天母體育館對戰台啤的比賽，因為哨音打出火氣，在關鍵追分時刻梅奧（O.J. Mayo）丟球、蘇翊傑踢廣告看板各領3次技術犯規，最終91比108輸球。賽後總教練范耿祥呼籲自家球員，必須學會情緒控制，以免自亂陣腳拱手讓出勝利。

★下載《ETtoday新聞雲》App，SBL明星賽先發你決定！每人每日12票，投票送你進場看明星賽！

上次雙方交手，達欣靠著梅奧猛轟37分以102比88獲勝，相隔2週再次交戰台啤馬上修正錯誤，開局單節命中率高達66.6%拉出34比13攻勢建立大幅度優勢。達欣在後面的兩節追到11分差距，但決勝節卻因為梅奧、蘇翊傑都因為技術犯規出場。

比賽最後7分半鐘，梅奧與張羽霖卡位過程被裁判吹了雙方犯規，梅奧大聲與裁判理論，不滿裁判的解釋將球滾出場外抗議，吞下技術犯規並且犯滿離場。蘇翊傑在之後先被裁判吹了一個延誤比賽技術犯規，接著2分鐘左右不滿裁判吹判踢倒紀錄台看板再領一次技術犯規。

▲梅奧與裁判激烈爭執。（圖／籃協提供）

「其實這場的吹判沒有到左右勝負的程度，但我們球員必須學會控管情緒，」范耿祥說道，「都已經第16季了，應該知道跟裁判爭論是不會被理會的，必須沈住氣專注在比賽，不然只會自亂球隊節奏。」

范耿祥也提到，首節採取梅奧單洋將作戰，是因為台啤球風較快，麥克連（Anthony McClain）太慢了，且梅奧與溫立煌近期的搭配效果卓越，但今晚首節就被轟了31分，自身進攻也不流暢，這個策略是教練團一起開會做的決定，因此他要為這場的輸球負責。