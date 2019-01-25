「可愛」想回家？　4億添購加州豪宅

▲雷納德今夏將成為自由球員。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

暴龍球星「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）今年賽季結束將成為自由球員，還沒決定「下家」的他，目前先下手一個「家」。根據外媒報導，雷納德近日花了1330萬美元（約4億台幣）在加州聖地牙哥買了棟豪宅。

雷納德去年休賽季被交易至多倫多暴龍，儘管本季帶領暴龍打出佳績，也一直處於MVP競爭行列

中，不過現階段也不確定合約到期的他是否會留在多倫多，而出生自加州的他，也有不少風聲傳聞他將前往洛杉磯快艇來個浪子回鄉。

根據《洛杉磯時報》報導，雷納德花了1330萬美元在聖地牙哥近郊買下了佔地1000坪，室內坪數將近365坪，裡面有7間房間和泳池還有健身房。這間豪宅在原先掛牌出售時更要價近1600萬美元（約4.9億台幣）

雷納德是土生土長加州人，這次買的豪宅位於聖地牙哥，他大學時期就讀的正是聖地牙哥州立大學，當時他讀了2年就棄學投入NBA選秀，他在過往修賽季也都會回到加州自主訓練、度假，因此就算他下賽季沒有加盟加州4支球隊當中的任何一支，也可以永久長居在聖地牙哥。

▲雷納德帶領聖地牙哥州大兩度殺進「三月瘋」。（圖／達志影像／美聯社）



雷納德今年27歲，2011年第15順位被馬刺選中，兩度入選明星賽，在2014年為馬刺拿到總冠軍並獲選FMVP，不過上賽季與馬刺球隊鬧翻，逼迫球隊將他賣掉，才在休賽季被交易至暴龍。

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