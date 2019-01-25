亞足賽／伊朗睽違15年再進4強　主帥：我們和日韓有奪冠實力

▲ 亞洲盃8強賽,伊朗vs大陸 。阿茲蒙。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

亞洲盃亞足賽24日晚間（台灣時間）進入8強賽事，伊朗以3比0輕取大陸，拿下4強門票，將要對上四屆冠軍的日本，伊朗主帥葡萄牙籍的奎羅斯（Carlos Queiroz）認為，「本屆亞洲盃只有三支球隊真的具有奪冠的實力。」

被視為本屆奪冠大熱門的伊朗，在小組賽中先以5比0大勝葉門，再以2比0擊敗越南，最終和伊拉克以0比0踢平，三場比賽打進7球0失球輕鬆晉級16強，16強賽以2比0擊敗阿曼，8強賽對上大陸，主將阿茲蒙(Sardar Azmoun)更是展現了強大的實力，最終以3比0輕取大陸。

▼伊朗主帥奎羅斯。（圖／達志影像／美聯社）

伊朗一球未失，睽違15年再度挺進4強，對手是四屆冠軍的日本，伊朗過去曾經三次捧冠（1968年、1972年以及1976年），近幾屆表現也不俗，但就是沒能闖進決賽，上屆8強賽只有10人上場，被伊拉克轟進3球的情況下，仍和伊拉克戰成3比3平手，進入PK戰6比7落敗。

本次很有機會再問鼎冠軍，讓伊朗媒體非常期待，因為上次奪冠已經是43年前，奎羅斯則提到，「進入4強只是實現夢想的第一步，我們的水準非常整齊穩定，不過亞洲還有許多國水準的球隊，像是日本、南韓，因此我們要盡量避免失誤，希望一場能比一場好。」

奎羅斯也說，「本屆真正有奪冠實力的只有伊朗、日本以及南韓，我們一直都非常努力，希望能夠讓路走得更長遠。」

▼ 亞洲盃8強賽,伊朗vs大陸 。（圖／CFP）