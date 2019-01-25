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亞足賽／阿茲蒙一助攻一轟門狂虐後防　大陸0比3慘敗伊朗

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▲▼ 亞洲盃8強賽,伊朗vs大陸 。（圖／CFP）

▲亞洲盃8強賽,伊朗vs大陸 ，阿茲蒙整場比賽表現精彩。（圖／CFP，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

亞洲盃亞足賽24日晚間（台灣時間）進入8強賽事，在日本1比0擊敗越南，成為首支晉級4強隊伍之後，大陸對上奪冠另一組大熱門的伊朗，難以招架對手的進攻，伊朗主將阿茲蒙(Sardar Azmoun)本場送出一助攻一進球，讓大陸最終以0比3敗陣，本屆8強止步。

賽前外界變看好伊朗能夠勝出，小組賽不但全勝而且狂轟球門，本次雙方交手上半場第18分鐘，伊朗阿茲蒙直接從右路插上搶斷球之後，讓馮瀟霆衝出，阿茲蒙右路傳給無人盯防的Taremi，Taremi輕鬆破門，伊朗1比0，第31分鐘伊朗一腳遠傳，大陸劉奕鳴後防又失誤，阿茲蒙速度壓上再斷球，單挑馮瀟霆左腳起射攻門，伊朗2比0。

▲▼ 亞洲盃8強賽,伊朗vs大陸 。（圖／CFP）

下半場傷停補時，伊朗快攻由Taremi傳中給Ansarifard，Ansarifard一腳遠射，伊朗3比0，完全粉碎了大陸反攻希望，肖智低射但先被對方攔下，伊朗快攻及腳法讓大陸後防完全招架不住，大陸全場5次射門只有1次射正，本屆8強止步，伊朗18次狂轟球門7次射正，表現最亮眼的一就是阿茲蒙一助攻一射門，並且以快速度斷球，頻頻讓大陸防線出現失誤。

伊朗擊敗大陸後，4強賽的對手是四屆冠軍日本，兩組奪冠熱門終於要正面交鋒。

▲▼ 亞洲盃8強賽,伊朗vs大陸 。（圖／CFP）

關鍵字： 亞足賽亞洲盃阿茲蒙大陸伊朗
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