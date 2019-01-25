澳網／克服首冠軟手症　大坂直美挑戰4年首見2連冠

▲ 大坂直美。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

在大滿貫要連拿兩座冠軍非常不容易。而現在處於13連勝的大坂直美狀況火燙，只差最後一場勝利，就能成為2015年的小威廉斯(Serena Williams)之後，第一位連續贏得兩座大滿貫冠軍的女網球員。

大坂直美不只是13年前的「克媽」克莉絲特（Kim Clijsters），連續贏得大滿貫冠軍又闖進4強的選手，還是2001年的卡普里亞蒂（Jennifer Capriati）後，首位奪冠又進決賽的女網球員，已經是相當了不起的成就。如果她能順利奪冠，將是小威2014-2015年間，從美網贏到溫網後的第一人。

「你們知道我最愛大滿貫，我知道這場盛會值得所有刻苦的訓練。小時候看大滿貫，就見證許多傳奇。對我來說這是最重要的比賽一年才4場，我當然想要拿出最好的表現。」大坂直美韌性十足，晉級過程中曾以5:7、2:4、0-40的絕對劣勢落後給謝淑薇再完成逆轉。

「在這裡我展現永不放棄的精神，我自己也對此引以為傲。在澳網我全神貫注，唯一的目標就只有贏球。我確保自己在每一分都發揮百分之百的實力，很慶幸我的策略奏效，讓我還沒被淘汰。」

要在大滿貫維持優異戰績相當不容易，更何況大坂直美只有21歲。過去穆格路莎（Garbine Muguruza）在2016年於法網拿下首座大滿貫冠軍後，連續在溫網和美網止步64強。奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）2017法網摘冠後，之後3個大滿貫分別為8強和兩個32強，隔年回到巴黎挑戰衛冕卻首輪出局。