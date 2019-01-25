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CBA／廣廈17記三分射爆天津　劉錚連5場得分上雙

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▲▼劉錚。（圖／CFP）

▲劉錚板凳出發高效拿下11分。（圖／CFP）

記者黃詩崴／綜合報導

CBA第35輪廣廈主場迎戰天津，天津小外援羅切斯特（Taylor Rochestie）手感欠佳，再加上廣廈全場飆進本季新高的17記三分，終場廣廈以124比109輕鬆擊退天津收下三連勝。林志傑先發貢獻7分；劉錚板凳出擊高效率攻下11分，近況火燙連5場得分上雙。

首節開始近況火燙的廣廈胡金秋強攻禁區連續得分，天津外援布萊奇（Andray Blatche）也跳出來搶分雙方互換領先，廣廈靠著兩記三分外線打出一波9比0小高潮，天津時德帥、金鑫接連為球隊縮小分差，首節戰罷廣廈23比22領先天津。

▲▼福特森。（圖／CFP）

▲廣廈外援福特森攻下32分。（圖／CFP）

第二節一開始，布萊奇連續投進2顆三分，天津隊反超比數讓廣廈叫出暫停，博洛西斯（Ioannis Bourousis）也投進三分外線，孫銘徽連續得到5分、蘇若禹也完成一波進算加罰，廣廈一波猛攻反倒領先10分，此時廣廈小外援福特森（Courtney Fortson）也用2記三分加入戰局，上半場結束廣廈取得69比49的大幅領先。

▲▼林志傑。（圖／CFP）

▲林志傑貢獻7分包括1記三分外線。（圖／CFP）

易籃再戰，趙岩昊和林志傑各飆進一記三分持續擴大分差，隨後天津靠著內外夾擊打出一波11比2的攻勢，不過此時廣廈三分砲火再起，連續3記三分球再度將分差維持在20+。末節廣廈持續火力放送福特森再度連進三分讓比賽早早進入垃圾時間，終場廣廈就以124比109輕鬆擊敗天津。

廣廈全隊投進17記三分球，福特森貢獻5顆；趙岩昊貢獻4顆；博洛西斯、李京龍則各投進3顆。本場比賽林志傑先發上陣，上場17分鐘但手感如前幾場一樣較為低迷，6投2中僅得到7分，不過搶下6個籃板、3助攻外帶1抄截；板凳出發的劉錚攻下11分其中2分球命中率4投全進，外帶貢獻全場最多的4抄截，這也是劉錚連續5場得分上雙。

▼劉錚近況火燙已經連續5場得分上雙。（圖／CFP）

▲▼劉錚。（圖／CFP）

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