道奇找到哈波的替代品　4年5500萬簽外野強打波洛克

▲道奇簽下外野手波洛克（A.J. Pollock）。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

道奇隊在放棄追逐自由球星哈波（Bryce Harper）後，終於找到其他補強人選，根據《ESPN》報導，道奇以4年5500萬美元簽下外野強打波洛克（A.J. Pollock），包括第5年1000萬美元球員選擇權，以及500萬美元買斷金。

《ESPN》記者資深記者歐尼（Buster Olney）指出，目前波洛克已經通過體檢，這紙合約除了第5年的球員選擇權之外，他也可以在合約第3年結束後逃脫，不過前提是必須達到一定的打席數。

波洛克在季後拒絕響尾蛇提出的1790萬美元合格報價，由於新合約總值超過5000萬美元，響尾蛇將可獲得首輪選秀補償。響尾蛇是今年大聯盟所有球隊中握有最多選秀籤的球隊，現在又多了首輪選秀籤，讓響尾蛇準備展開重建計劃。

去年12月底道奇上演清倉大拍賣，將普伊格（Yasiel Puig）、坎普（Matt Kemp）等球員送至紅人隊，為了填補外野陣容空缺，道奇看上右打波洛克能夠為打線帶來平衡，並計劃將讓他鎮守中外野防區。

波洛克在大聯盟闖蕩7年，2015年首度入選國聯明星隊，隔年因手肘傷勢僅出賽12場，隔年走出低潮，成為響尾蛇打線重要火力輸出。上季出賽113場，打擊三圍.257/.316/.484，擊出21支全壘打和65分打點，跑出13次盜壘成功。

▲道奇不願給哈波長約而作罷。（圖／達志影像／美聯社）



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