運動雲

> >

運彩春節獎金最高8千倍　「過三關」加碼獎金50％

ETtoday運動雲

▲台灣運彩春節加碼抽好禮，週末24小時投注服務，獎金獎品抱回家。（圖／台灣運彩提供）

▲台灣運彩春節加碼抽好禮，週末24小時投注服務，獎金獎品抱回家。（圖／台灣運彩提供）

記者路皓惟／台北報導

台灣運彩新年新氣象，2月2日（六）零時起，正式提供週末24小時投注服務，讓消費者週末深夜看比賽不寂寞，精彩賽事更有感。此外，台灣運彩更推出春節加碼活動以及網路會員投注抽獎，提前為過年加溫，新春兩大加碼活動外加一全新玩法，1月29日（二）凌晨零時起提供消費者投注，包括「過三關」以上過關獎金全面加碼，「籃球特尾樂」獎金倍數升級最高8,000倍，以及全新提供美國職籃「球員得分大小」投注。網路會員投注滿額享週週抽switch或電競筆電及耳機，這麼多好康有機會讓消費者一次通通抱回家，讓您紅包賺滿滿，把握金豬幸運降臨的機會！

台灣運彩表示，以往會在重大賽事例如世足賽、奧運等期間提供24小時投注的服務，讓消費者能夠不受時間的限制，充分享受賽事帶來的樂趣，獲得非常多的正面迴響，為了回應消費者心聲，並在主管機關政策支持下，今年農曆春節前夕，正式宣布運動彩券自2月2日（六）凌晨零時起提供週末賽事24小時投注的服務，除了搶搭過年商機，也想讓消費者在春節有不同以往的過年娛樂活動。消費者可以透過網路或是前往投注站投注，預計將有超過300家運彩投注站投入週末24小時營運，足球、籃球賽事火熱進行中，棒球季即將開打，多元的深夜賽事，肯定會吸引消費者目光。

1月29日（二）至2月10日（日）一個全新玩法及兩項春節加碼過年前提前起跑。台灣運彩推出美國職籃全新玩法，選定美國職籃明星球員，提供90個NBA「球員得分大小」投注，可於賽前預測該位球星比賽當天「個人得分成績」得分高或低於台灣運彩開立的大小分值，不僅可以為自己喜愛的球星加油，更添看球的刺激與樂趣！

「籃球特尾樂」新春加碼獎金倍數升級！中4尾最高獎金由原先7,000倍加碼至8,000倍，中1尾獎金將從7倍加碼到8倍、中2尾獎金也從70倍加碼至80倍、中3尾獎金更700倍加碼到800倍，讓喜愛以小博大的消費者，好運再升級，投注小錢也有機會抱回大獎金。位於新竹湖口的投注站，107年就開過3次7,000倍特尾樂大獎，108年開春，就有愛買籃球的外國朋友購買3張特尾樂彩券投注4場賽事，最後投注8,120元抱回1,044,400元獎金，直呼爽翻天，為自己多爭取一個大紅包。

另一項串關加碼活動，不限球種、單張彩券「過三關」以上，中獎彩券獎金加碼送，過3關獎金加碼5%、過4關獎金加碼10%、過5關獎金加碼20%、過6關獎金加碼30%、過7關獎金加碼40%，過8關最高獎金加碼50%（投注限制詳附圖一），過關拿獎金等你來挑戰！

台灣運彩「網路會員 好禮週週抽」活動已經開跑，特別規劃兩波活動（第一波: 108/1/7至108/2/10；第二波: 108/2/4至108/3/10），農曆春節當週兩波重疊加碼送（108年2月4日（一）至108年2月10日（日）），凡台灣運彩網路會員當週累計投注滿新臺幣3,000元，就可同時擁有雙重抽獎資格，有機會把 Switch遊戲機跟電競筆電及電競耳機組合一起帶回家！詳細加碼及抽獎活動訊息，請上台灣運彩官網(www.spirtslottrey.com.tw)查詢。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 台灣運彩運彩
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

郭書瑤性感熱舞「M字腿+撫胸」！　一彎腰「北半球快掉出」＞／／＜

熱門新聞

重大進展！棒協與中職達共識　12強奧運組成與總教練都給中職

中職／史博威回鍋桃猿　洪總有條件

鵜鶘未留人被迫與一眉哥拆夥　卡森斯曝遭多隊「掛電話」

45歲鈴木一朗正式簽水手小聯盟約　出席東京開幕戰得先進開季名單

中職／史博威投回美職卻失速陷低潮　坦言難熬的一年

林書豪10投6中連2場砍15分　老鷹15記外線轟垮公牛大勝20分

讀者回應

﻿

最新新聞

1大王想對決　洪聖欽笑：三振過了

2柏安力特打2小時！林益全縮短準備時間

3SBL／明星賽25日全台ibon搶票！

4翁瑋均備戰羅德交流賽　加強肌力

5SBL 史貝斯感謝裕隆與前東家台銀

熱門新聞

1達成共識！12強奧運組成總教練都給中職

2史博威回鍋桃猿　洪總有條件

3被迫拆夥AD　表弟曝遭多隊掛電話

4鈴木一朗正式簽水手小聯盟約

5史博威失速低潮　坦言很難熬

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

林威助40歲生日快樂　林太太們驚喜現身

申辦成功！2020東京奧運最終資格賽在台北舉行

味全龍確定復活！頂新集團證實：球迷久等了！

味全龍重回中職？近期遞計畫書 邀王建民當教練

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

不當低頭族！校長帶頭跳鬼步舞　「百名小學生」舞出最潮健康操

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

林依晨知道了蓮衣客是「他」！　張彬彬泛淚：我只能當你的哥哥...

男子坐車不到3秒心跳停 ! 7勇消急救90秒「死神別搶」
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366