運彩春節獎金最高8千倍　「過三關」加碼獎金50％

▲台灣運彩春節加碼抽好禮，週末24小時投注服務，獎金獎品抱回家。（圖／台灣運彩提供）



記者路皓惟／台北報導



台灣運彩新年新氣象，2月2日（六）零時起，正式提供週末24小時投注服務，讓消費者週末深夜看比賽不寂寞，精彩賽事更有感。此外，台灣運彩更推出春節加碼活動以及網路會員投注抽獎，提前為過年加溫，新春兩大加碼活動外加一全新玩法，1月29日（二）凌晨零時起提供消費者投注，包括「過三關」以上過關獎金全面加碼，「籃球特尾樂」獎金倍數升級最高8,000倍，以及全新提供美國職籃「球員得分大小」投注。網路會員投注滿額享週週抽switch或電競筆電及耳機，這麼多好康有機會讓消費者一次通通抱回家，讓您紅包賺滿滿，把握金豬幸運降臨的機會！

台灣運彩表示，以往會在重大賽事例如世足賽、奧運等期間提供24小時投注的服務，讓消費者能夠不受時間的限制，充分享受賽事帶來的樂趣，獲得非常多的正面迴響，為了回應消費者心聲，並在主管機關政策支持下，今年農曆春節前夕，正式宣布運動彩券自2月2日（六）凌晨零時起提供週末賽事24小時投注的服務，除了搶搭過年商機，也想讓消費者在春節有不同以往的過年娛樂活動。消費者可以透過網路或是前往投注站投注，預計將有超過300家運彩投注站投入週末24小時營運，足球、籃球賽事火熱進行中，棒球季即將開打，多元的深夜賽事，肯定會吸引消費者目光。

1月29日（二）至2月10日（日）一個全新玩法及兩項春節加碼過年前提前起跑。台灣運彩推出美國職籃全新玩法，選定美國職籃明星球員，提供90個NBA「球員得分大小」投注，可於賽前預測該位球星比賽當天「個人得分成績」得分高或低於台灣運彩開立的大小分值，不僅可以為自己喜愛的球星加油，更添看球的刺激與樂趣！

「籃球特尾樂」新春加碼獎金倍數升級！中4尾最高獎金由原先7,000倍加碼至8,000倍，中1尾獎金將從7倍加碼到8倍、中2尾獎金也從70倍加碼至80倍、中3尾獎金更700倍加碼到800倍，讓喜愛以小博大的消費者，好運再升級，投注小錢也有機會抱回大獎金。位於新竹湖口的投注站，107年就開過3次7,000倍特尾樂大獎，108年開春，就有愛買籃球的外國朋友購買3張特尾樂彩券投注4場賽事，最後投注8,120元抱回1,044,400元獎金，直呼爽翻天，為自己多爭取一個大紅包。

另一項串關加碼活動，不限球種、單張彩券「過三關」以上，中獎彩券獎金加碼送，過3關獎金加碼5%、過4關獎金加碼10%、過5關獎金加碼20%、過6關獎金加碼30%、過7關獎金加碼40%，過8關最高獎金加碼50%（投注限制詳附圖一），過關拿獎金等你來挑戰！

台灣運彩「網路會員 好禮週週抽」活動已經開跑，特別規劃兩波活動（第一波: 108/1/7至108/2/10；第二波: 108/2/4至108/3/10），農曆春節當週兩波重疊加碼送（108年2月4日（一）至108年2月10日（日）），凡台灣運彩網路會員當週累計投注滿新臺幣3,000元，就可同時擁有雙重抽獎資格，有機會把 Switch遊戲機跟電競筆電及電競耳機組合一起帶回家！詳細加碼及抽獎活動訊息，請上台灣運彩官網(www.spirtslottrey.com.tw)查詢。