中職／統一獅與韓職熱身賽要賣票　UG女孩現場熱舞

▲統一獅熱身賽。（圖／統一獅提供）

體育中心／綜合報導

統一獅與韓國職棒樂天巨人、斗山熊、KT巫師、華城英雄等隊進行自辦熱身賽，2月23日、24日及3月1日、2日賽事將在1月30日全台統一超商ibon售票系統開放售票，每場賽事內野自由席每張150元，外野不開放。

迎接職棒30年例行賽賽事，統一獅積極投入春訓備戰新球季，年假過後，球隊將進入第二階段訓練以賽代訓，透過比賽實戰讓選手調整狀況，2月20日、21日統一獅將前進日本高知春野綜合運動公園與埼玉西武獅進行熱身交流賽。

統一獅在聯盟官辦熱身賽前，也與韓國職棒隊伍樂天巨人、斗山熊、KT巫師、華城英雄等隊伍進行自辦熱身賽，其中2月23日、24日及3月1日、2日賽事將在1月30日全台統一超商ibon售票系統開放售票，每場賽事內野自由席每張150元，外野不開放。

連續4場統一獅與韓職熱身交流賽賽事，統一獅也將安排Uni Girls女孩們蒞臨球場看台，帶動球迷一起進行「萊熱身」，球隊也會陸續公布2019年全新的看臺應援歌曲，歡迎球迷一起進場熱身，為辛苦準備新球季的選手們，給予加油喝采。

2019年統一獅自辦熱身賽資訊：

2/20 13:00（三） 統一獅ＶＳ埼玉西武獅 高知春野運動公園 免費進場

2/21 13:00（四） 統一獅ＶＳ埼玉西武獅 高知春野運動公園 免費進場

2/23 17:00（六） 樂天巨人ＶＳ統一獅 台南棒球場 內野自由席：每人150元

2/24 17:00（日） 斗山熊ＶＳ統一獅 台南棒球場 內野自由席：每人150元

3/01 13:00（五） ＫＴ巫師ＶＳ統一獅 台南棒球場 內野自由席：：每人150元

3/02 13:00（六） 華城英雄ＶＳ統一獅 台南棒球場 內野自由席：每人150元

售票資訊：1.30中午12:00起，全台統一超商ibon售票系統全面開賣，熱身賽期間僅開放內

野席次，採自由入座