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陳金鋒出席老四川青少棒開幕　期望味全龍復活加入中職

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▲陳金鋒出席老四川青少棒賽開球。（圖／大會提供）

▲陳金鋒出席老四川青少棒賽開球。（圖／大會提供）

體育中心／綜合報導

2019第六屆港都「老四川盃」全國青少年棒球錦標賽，32支參賽隊24日起至28日展開，奪得冠軍隊伍可獲獎金10萬元。「亞洲巨砲」陳金鋒24日上午參加開幕典禮並進行開球儀式，除肯定該比賽提供青少年棒球選手競技平台，也期望「味全龍」復活加入中華職棒行列，掀起國內另一波棒球熱潮。

台灣知名火鍋店「老四川巴蜀麻辣燙」創辦人梁朝辰雖非運動員出身，但近年卻熱衷運動推展，籃球迷在UBA、SBL賽事都會見到球員球衣與籃架上看到老四川的logo，且提供贊助開辦社會較不太關注的青少年棒球錦標賽，希望高雄青少棒球隊增加與外縣市觀摩交流及比賽經驗，提升專業技術與增強自信心，進而一圓青春棒球夢。

高雄市政府教育局、高雄市體育會主辦的「老四川盃」全國青少年棒球錦標賽開辦前三屆均設定24隊參加，主辦單位自第四屆起增加參賽隊數至32隊，就是讓更多球員能把握參賽機會。

行政院體育運動發展委員會副總召集人余政憲、運動發展局周明鎮代理局長、教育局體健科科長鍾毓英、高雄市體育會副理事長陳一中、市議員蔡金晏、七賢國中校長羅振宏、職棒陳金鋒、鄭達鴻、林旺衛、陳敏賜、人杰老四川餐飲梁朝辰執行長、吳明翰總經理等到場參加開幕典禮。

高雄市政府運動發展局代理局長周明鎮表示，「老四川巴蜀麻辣燙」創辦人梁朝辰秉持取之於社會，用之於社會理念開辦該比賽，希望參賽的青少年棒球選手未來長大有成就與有能力時，也要回饋於社會與運動，大家一棒接著一棒去做，才會有良性的薪傳，台灣體育運動才能興盛和永續發展。

「老四川巴蜀麻辣燙」新推出的老四川拌麵特別找台灣棒球巨砲「鋒哥」陳金峰代言，宣傳上有著鋒哥名言「練球與做人道理十分相似，就是真誠，每一秒都得付出最真實的自己，因為你騙不了自己。」陳金鋒特別出席開幕典禮並與市議員蔡金晏共同主持開球儀式，七賢國中棒球隊李佳樺代表全體球員宣誓。

隨後即展開比賽，首日橋頭13比3勝歸仁、三光5比3勝五福、美濃5比4勝鶴聲、七賢19比4勝佳林。博斯運動二台於1月27、28日現場實況轉播甲場地勝利球場賽程，在27日上午8時30分至8時55分進行戰前報導，27日8時55分至下午15時播出8強淘汰賽，28日上午7時55分至16時30分轉播決賽賽程，28日下午16時30分至17時閉幕典禮。歡迎至歡樂看FainTV手機app免費下載中華電信MOD 217、凱擘249、台灣大寬頻249、中嘉210、TBC台灣寬頻 240、北都203。

競賽分八組進行循環賽，每組取兩隊晉級決賽，各組競賽隊伍分別如下：A組：高雄七賢、新北佳林、台南金城、台中西苑。B組：高雄五福、南投中興、嘉義民和、新北新埔。C組：高雄前金、南投三光、台南安順、澎湖馬公。D組：高雄大仁、台南建興、屏縣恆春、新北二重。E組：高雄橋頭、台南歸仁、北市興福、桃園龜山。F組：高雄忠孝、台北長安、 新竹關西、新北福營。G組：高雄美濃、屏東鶴聲、台東泰源、嘉義東石。H組：高雄興仁、屏東里港、台南善化、雲林馬光。

▲陳金鋒出席老四川青少棒賽開球。（圖／大會提供）

▲陳金鋒出席老四川青少棒賽開球。（圖／大會提供）

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