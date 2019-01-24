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CBA／廣州調節主力體力保老八　陳盈駿近2場平均15.5分鐘

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▲▼陳盈駿。（圖／CFP）

▲陳盈駿。（圖／CFP）

記者潘泓鈺／綜合報導

進入下半季，廣州龍獅西班牙籍總教練歐倫加（Juan Antonio Orenga）在這幾場比賽進行「調整」，為確保接下來的比賽能夠保持戰力，而陳盈駿也是其中一員，近兩場平均出賽15.5分鐘，廣州1勝1敗保持在第八名。

廣州龍獅近期開始調整主力球員出賽時間，歐倫加表示，賽季進行到這個階段，球員都開始感到疲憊，因此會透過各種方式讓球員有足夠的休息。上一場與福建潯興戰況膠著，頭號得分手弗格出賽48分鐘，西熱力江也高達30分鐘，24日對墊底的八一火箭，兩人出賽降至27與16分鐘，期間廣州先以114比127不敵福建，23日則是108比89輕取八一。

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陳盈駿也是其中之一，本季平均出賽26.1分鐘的他，9日到18日連續3場出賽都破22分鐘，近兩場則是15分鐘與16分鐘，由於上場的時候都搭配著弗格或是西熱力江，鮮少有進攻球權，兩場比賽總計僅7次出手，貢獻3分、4籃板、2助攻。雖然刻意調節出賽時間，但陳盈駿對八一火箭僅上場16分鐘有一部分原因也要歸咎於4次犯規。

上季廣州龍獅隊史首次打進季後賽，本季進行了34輪賽事取得18勝16敗第8名的季後賽行列，而第9名的山東高速以半場勝差緊追，因此廣州24日將主場對決目前排名第2的遼寧飛虎將是場「老八保衛戰」。

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關鍵字： 陳盈駿廣州龍獅CBA旅外台將
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