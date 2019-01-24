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SBL／封關前例行賽最後一周　春節後明星賽先登場

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▲台啤王皓吉、蔣淯安，璞園強森、凱爾、簡浩。（圖／籃協提供）

▲台啤蔣淯安。（圖／籃協提供）

記者陳瑞浩／綜合報導

第16季SBL明星賽將於春節年後2月16日登場，此次票選活動可在《ETtoday新聞雲》手機APP投票。SBL眾星也將於春節年前進行最後4天的例行賽衝刺，距離投票截止29日也僅剩6天，目前各位置票數領先者分別是後衛台啤蔣淯安、前鋒台啤黃泓瀚、中鋒則由台啤洋將塞瑟夫領跑，其中黃泓瀚率先於本日票數突破4000，SBL眾星將由春節年後的2月16日明星賽見真章。

投票截至24日中午12時為止，後衛、前鋒、中鋒前三名領先者分別是：

後衛：台啤蔣淯安（3702）、富邦林書緯（2780）、台啤簡祐哲（2644）

前鋒：台啤黃泓瀚（4334）、台啤愛德（3381）、裕隆呂政儒（3076）

中鋒：台啤塞瑟夫（2645）、富邦林郅為（2446）、富邦賈西亞（1587）

第16季SBL明星賽距離投票截止29日僅剩6天，春節年前僅剩最後一周4天例行賽，球迷與球員也分別於《ETtoday新聞雲》手機APP進行最後投票與天母體育館進行比賽，球迷期望支持球員進入明星賽、球員也替自己於春節前打出好表現，SBL眾星將在2月16日桃園巨蛋舉行的明星賽見真章。

★下載《ETtoday新聞雲》App，SBL明星賽先發你決定！每人每日12票，投票送你進場看明星賽！

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： SBL蔣淯安林書緯黃泓瀚呂政儒塞瑟夫
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