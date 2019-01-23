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旭村盃／比賽還有功課　全台最特別的足球賽

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▲▼旭村盃足球賽選手寫參賽日記。（圖／記者林育正攝）

▲旭村盃足球賽選手寫參賽日記。（圖／記者林育正攝）

記者林育正／台東報導

「國泰世華旭村盃足球賽全國少年暨青少年足球邀請賽」可能是全台灣最特別的足球賽。在這裡看不到球員在場邊吃便當，而是排隊打菜，還要自己洗碗。而且在比賽休息時間，更能看到球員抓緊時間在一旁「寫作業」。在每年的晚上會，小朋友更使出渾身解數練舞，將最帥氣的舞台呈現給大家。來台東參加旭村盃不只是比賽足球，更是學習和展現自我的過程。

「國泰世華旭村盃」比賽到中午，小球員便在川堂排隊領取碗筷，等著志工們協助打菜，就連隨行的家長以及來訪的媒體都不例外，沒有多餘便當盒製造垃圾。用餐結束後，所有人必須自己洗碗將碗筷放回去，相當環保。根據校方表示隨著比賽每年舉辦，挑菜不吃的球員反而越來越少。「我們損失的餐具越來越少，表示進步當中。」

比賽進行過程中，沒在場上的隊伍有時會在場邊寫作業，原來是在寫選手日記。旭村盃賽事在秩序的後頭，有兩頁的空間為「我的比賽日記」，每個球員都要寫。賽會主辦單位更會選出優秀日記，放在下一屆的秩序冊。「可以把心情抒發在裡面！」台南東城門俱樂部的小球員說。

而在賽事期間一天的晚上，更有讓大家齊聚一堂的選手之夜，每支隊伍都會準備一段表演，有人跳舞、有人演奏音樂，甚至有球隊聘請舞蹈老師協助，呈現精彩舞技。「台灣很多小孩都太害羞了，這也是勇於表現自己的部分。」台南東城門教練教練曾柏漢說。

▲▼旭村盃足球賽選手寫參賽日記。（圖／記者林育正攝）

▲旭村盃提供選手午餐。（圖／記者林育正攝）

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 足球旭村盃
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