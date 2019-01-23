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澳網／西西帕斯掀巨大旋風　小威教練去年已評前景無限

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▲▼西西帕斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲西西帕斯擊敗費德勒一戰成名。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

澳網男子單打16強賽西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)與費德勒(Roger Federer)打了一場史詩級戰役，最終希臘小鮮肉以6比7(11)、7比6(3)、7比5、7比6(5)粉碎費爸三連霸美夢，西西帕斯也一戰成名目前已經順利闖入四強準決賽。這似乎也意味網壇世代正在交替，不過早在西西帕斯澳網打出名號前，小威廉絲(Serena Williams)的教練莫托格拉魯(Patrick Mouratoglou)就在去年曾公開表示這名小將的前景難以衡量。

來自希臘的西西帕斯面對經驗老到的費德勒不僅絲毫沒有退縮，反倒不斷上網做侵略性的攻勢，比賽中一共上網68次贏了48分，加上在底線的正手及反手也同樣讓費德勒相當吃不消，讓人見識到這名20歲小將的細膩技巧，同時也贏的讓人信服，他更因此瞬間成名。

▲▼費德勒澳網16強不敵西西帕斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲西西帕斯。（圖／達志影像／美聯社）

雖然他現在一夕爆紅，但其實莫托格拉魯這名同為希臘人的名教練就曾看過西西帕斯比賽，去年9月接受《ESPN》受訪，莫托格拉魯就給出高度讚賞，「他的職業前景難以衡量，尤其是他自信的態度和戰鬥的精神。

現在的西西帕斯不免讓人想到過去的費德勒，作為當代傳奇費爸同樣在20歲時於溫網16強擊敗山普拉斯(Pete Sampras)中止他在溫布頓的5連霸，隨後便開啟屬於他自己的傳奇篇章，當時也被視為世代正是交替。

▲▼費德勒澳網16強不敵西西帕斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲西西帕斯擊敗費德勒有著世代交替意味。（圖／達志影像／美聯社）

今年的希臘小鮮肉可見他與過去費德勒擊敗山普拉斯時有許多相同之處，西西帕斯目前世界排名第15，當時費德勒也是如此，另外在今年之前他沒有在澳網上贏過任何比賽，過去費爸亦是。而目前西西帕斯僅有一座ATP單打冠軍與過去的費德勒相同，最重要的是，這場承先啟後的比賽都發生在大滿貫16強，似乎暗示著網壇新世代即將來臨。

接下來西西帕斯將要對戰納達爾(Rafael Nadal)，他能否續寫自己的紀錄也值得外界期待，先前傳出「蠻牛」傳出傷病問題，他不願正面做出回應，同時納達爾也給出西西帕斯很高評價，「我們都知道西西帕斯面對誰都可以取勝，我知道他已經準備好了。」本屆澳網至今納達爾沒有掉過任何一盤，但他仍相當謹慎對待西西帕斯的對決，由此可見這名希臘小鮮肉已經在網壇掀起巨大旋風。

▲▼ 納達爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲納達爾給西西帕斯高度評價。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字： 澳網西西帕斯費德勒納達爾
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