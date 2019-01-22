高中木聯／「最穩左投」林子崴完封勝　穀保3勝1敗晉級

▲高中木聯，林子崴完封勝。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／高雄報導

107學年度木棒聯賽第二階段賽事，穀保家商頂著前一戰吞敗的壓力，此戰對玉里高中推出最穩的左投林子崴掛帥，他演出完封勝，全場僅被敲1安打，率隊以2比0獲勝。

穀保家商最近打擊表現沉悶，還好林子崴挺身而出，19日首戰先發對大溪高中投4局奪勝，休息3天後，再度銜命先發，首局因隊友失誤面對滿壘危機，順利化解，接著從2局到比賽結束僅讓對方敲出1安打，以111球，飆9K拿下完封勝。

穀保前3局受玉里先發投手林詩翔壓制，直到4局下才靠著邱志恆、林吳晉瑋連線安打破蛋得分，6局再靠岳政華、林吳晉瑋安打發動攻勢，滿壘選到保送再擠回1分保險分。玉里9局上攻戰得點不過跑者離壘過遠，林子崴適時牽制出局，瓦解對方反攻契機。

穀保總教練周宗志表示，「這場比賽給球員3個目標，第1是得7分，第2是不失分，第3是贏球，因為子崴第一場先發表現不錯，是最穩定左投，也能吃局數，所以這場讓他先發，很高興他能度過首局危機，順利完投勝。」

穀保家商結束第一階段賽事，取得3勝1敗確定晉級，不過分組排名還未確定。玉里高中雖然輸球但也保有晉級機會，只要23日贏大溪就晉級，玉里教練蕭良吉說，「這場比賽打者都打到偏低壞球，2個跑壘失誤也受影響。」雖然23日有輸不得的壓力，不過他說，「還是要平常心面對，我們投手和守備表現不錯，打擊要調整一下，更重要是不能輕敵。」

▲高中木聯，穀保林吳晉瑋。（圖／記者楊舒帆攝）