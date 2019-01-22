運動雲

> >

小葛雷諾屠殺小聯盟4層級　被評最強三壘具大聯盟30轟實力

ETtoday運動雲

▲小葛雷諾遺傳名將老爸葛雷諾的打擊怪力。（圖／達志影像／美聯社）

▲小葛雷諾遺傳名將老爸葛雷諾的打擊實力。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

大聯盟春訓即將於2月底展開，各隊潛力大物準備好在春訓爭取大聯盟開季25人名單，其中最受矚目的三壘潛力大物，就是目前效力藍鳥的前大聯盟名將葛雷諾（Vladimir Guerrero）之子小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），在多項數據評比排行第一，也被看好是大聯盟下一個超級巨星。

據大聯盟最新公布的三壘手10大潛力新秀當中，小葛雷諾排行第1名，紅人桑澤爾（Nick Senzel）排第2名，勇士萊利（Austin Riley）排第3位。這份報告可信度極高，像過往登上排行榜的洛磯亞瑞納多（Nolan Arenado）、小熊布萊恩（Kris Bryant）和國民蘭登（Anthony Rendon）都在大聯盟發光發熱。

小葛雷諾承襲父親的強打天份，上季屠殺小聯盟，從新人聯盟、高階1A、2A一路屠殺到3A。他在2A繳出.402/.449/.671驚人的打擊三圍，升上3A後打擊依舊很威，打擊三圍.336/.414/.564，合計95場出賽，繳出.381/.437/.636打擊三圍，擊出20轟、78分打點。

小葛雷諾的打擊實力毋庸置疑，大聯盟專欄作家給予高評價，看好成為下個未來巨星，「他是我們見過打擊能力最好的打者，平均每季可繳出3成打擊率，擊出至少30支全壘打，是一位年年入選明星賽的球星。」

小葛雷諾怪物成績表現，許多球迷迫不及待見到他上大聯盟，不過為了不揠苗助長，去年球季藍鳥球團並未在9月擴編讓他上大聯盟觀光，球團一再強調，小葛雷諾將按部就班，一步步打上大聯盟，絕對不會急功近利。小葛雷諾實力已達到大聯盟水準，許多專家也看好他會是未來的美聯新人王。

▲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）

▲小葛雷諾被看好是未來大聯盟巨星。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 小葛雷諾藍鳥
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

熱門新聞

火箭送安東尼到公牛　甜瓜不會為芝加哥出賽湖人仍有興趣

中職／味全龍復活選秀將奪走狀元籤　兄弟：以大局為重

UBA／史無前例0.73秒重賽　國體空中接力絕殺高師大

澳網／挑戰成功卻失分　布斯塔暴怒嗆主審離場

影／申辦成功　2020東京奧運最終資格賽在台北舉行

澳網／穿線團隊台灣一人入選　高詩偉狂穿300支球拍

讀者回應

﻿

最新新聞

1林子崴111球生涯首完封

2柯爾讚華頓是最適合執教湖人教練

3爵士柯佛搞烏龍　隊友笑倒在地

4就是不一樣！中信兄弟第一套春訓球衣

5林子崴完封勝　穀保3勝1敗晉級

熱門新聞

1火箭送甜瓜到公牛但恐被釋出

2味全龍7月選秀　兄弟讓出狀元籤

30.73秒重賽　國體空接絕殺高師大

4布斯塔暴怒嗆主審離場

52020東京奧運最終資格賽在台北舉行

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

申辦成功！2020東京奧運最終資格賽在台北舉行

味全龍確定復活！頂新集團證實：球迷久等了！

林智勝簽下1加1年合約　月薪在40萬元左右

味全龍重回中職？近期遞計畫書 邀王建民當教練

感謝YAMAHA-十年給許多小孩夢想的舞台

台灣第一座「室內常溫滑雪場」 不用穿大衣！平日300元無限暢玩

108池溫泉水樂園、室內狂飆賽車　花蓮親子酒店超豐富設施玩不完！

紅遍德國「8杯水減肥法」　1個月甩5kg！連營養師都推爆

空姐遭200kg老外強逼幫擦屁股 狂喊：深一點...工會曝不是個案

聲林之王生存週記之ELLA導師履歷CHECK
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366