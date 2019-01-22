小葛雷諾屠殺小聯盟4層級　被評最強三壘具大聯盟30轟實力

▲小葛雷諾遺傳名將老爸葛雷諾的打擊實力。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

大聯盟春訓即將於2月底展開，各隊潛力大物準備好在春訓爭取大聯盟開季25人名單，其中最受矚目的三壘潛力大物，就是目前效力藍鳥的前大聯盟名將葛雷諾（Vladimir Guerrero）之子小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），在多項數據評比排行第一，也被看好是大聯盟下一個超級巨星。

據大聯盟最新公布的三壘手10大潛力新秀當中，小葛雷諾排行第1名，紅人桑澤爾（Nick Senzel）排第2名，勇士萊利（Austin Riley）排第3位。這份報告可信度極高，像過往登上排行榜的洛磯亞瑞納多（Nolan Arenado）、小熊布萊恩（Kris Bryant）和國民蘭登（Anthony Rendon）都在大聯盟發光發熱。

小葛雷諾承襲父親的強打天份，上季屠殺小聯盟，從新人聯盟、高階1A、2A一路屠殺到3A。他在2A繳出.402/.449/.671驚人的打擊三圍，升上3A後打擊依舊很威，打擊三圍.336/.414/.564，合計95場出賽，繳出.381/.437/.636打擊三圍，擊出20轟、78分打點。

小葛雷諾的打擊實力毋庸置疑，大聯盟專欄作家給予高評價，看好成為下個未來巨星，「他是我們見過打擊能力最好的打者，平均每季可繳出3成打擊率，擊出至少30支全壘打，是一位年年入選明星賽的球星。」

小葛雷諾怪物成績表現，許多球迷迫不及待見到他上大聯盟，不過為了不揠苗助長，去年球季藍鳥球團並未在9月擴編讓他上大聯盟觀光，球團一再強調，小葛雷諾將按部就班，一步步打上大聯盟，絕對不會急功近利。小葛雷諾實力已達到大聯盟水準，許多專家也看好他會是未來的美聯新人王。

▲小葛雷諾被看好是未來大聯盟巨星。（圖／達志影像／美聯社）



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