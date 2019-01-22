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小熊沒空間補強　想出售奪冠功臣佐布里斯特

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▲佐布里斯特。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐布里斯特為小熊打破108年冠軍荒。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

芝加哥小熊在休賽季期間都沒有傳出太多對大咖自由球員的興趣，主因是目球隊薪資空間已經相當狹隘。根據外媒報導，小熊有意將2016年世界大賽MVP佐布里斯特（Ben Zobrist）給交易出去，不過應該不會趕在開季初期，因為小熊二壘手羅素（Addison Russell）需要到5月才能出賽。

小熊目前的總薪資達到2億500萬美元，2019年的豪華稅門檻是2億600萬美元，在小熊球團不想付出豪華稅金的情況下，也讓他們在本季的自由市場上不會是個潛在的買家。單就豪華稅的歷史上，小熊隊也只有在2016年奪下世界大賽的那年超標，繳出296萬美元豪華稅。

▲▼佐布里斯特。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐布里斯特上賽季創下生涯打擊率新高。（圖／達志影像／美聯社）

佐布里斯特今年薪資1200萬美元，這是在2015年與小熊簽下4年5600萬美元的最後一年，目前佐布里斯特排名全隊第7高薪，今年他也將要38歲是小熊最年長的球員，不過他在上賽季還有出賽139場，打擊三圍0.305/0.378/0.440、9發全壘打、58分打點，重點他還能守場上多個位子，上賽季左、右外野；二壘都守超過100局以上，也曾代班守過一壘。

小熊開季內野名單預測應是「老大」布萊恩（Kris Bryant）鎮守三壘；巴伊茲（Javier Baez）鎮守游擊，瑞佐（Anthony Rizzo）負責一壘，二壘手則因羅素家暴案遭禁賽，至少要等到5月初才能登板，假使佐布里斯特沒被交易出去，二壘大關應由他來鎮守。

▼佐布里斯特能守場上多個位子。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼佐布里斯特。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字： MLB小熊佐布里斯特Ben Zobrist
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