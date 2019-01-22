澳網／哈勒普提前落馬　4女將有機會搶登球后

▲大坂直美 。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

目前世界排名第一的球后哈勒普(Simona Halep)在歷經三盤大戰不敵小威廉斯(Serena Williams)後，球后地位也有可能不保，在女單八強中有4位女將可以在奪冠後搶下球后寶座。

大阪直美、普利絲可娃(Karolina Pliskova)、斯維托利娜(Elina Svitolina)以及科維朵娃(Petra Kvitova)都有機會在這屆澳網後登上球后，這4人當中只要任何一人奪下本屆澳網冠軍就可以成功上位，除了普利絲可娃之外，其他三人都沒有登上過世界第一的紀錄。

▲斯維托利娜。（圖／達志影像／美聯社）

八強賽大阪直美將與斯維托利娜正面對決、普利斯可娃將面對小威廉斯、科維朵娃要對上地主選手芭提(Ashleigh Barty)，以下列舉本屆澳網後每個人排名第一的條件：

大阪直美

剛奪下美網冠軍排名來到生涯新高第4名的她，也是4人當中排名最高的，她只要進入4強，並且追平或是超前普利斯可娃的成績，就算冠軍不在4人中產生，仍可以登上世界第一。

普利絲可娃(Karolina Pliskova)

曾在2011年登上世界第2，本屆成績只要比大阪直美多進一輪，就有機會登上第1，但如果科維朵娃或斯維托利娜任何一人進入決賽，則普利斯可娃必須要奪冠。

▲普莉絲可娃（Karolina Pliskova）。（圖／達志影像／美聯社）

斯維托利娜(Elina Svitolina)

烏克蘭的白嫩正妹必須先擊敗大阪直美，並且晉級到決賽，這可能還不夠，如果普利斯可娃是她決賽對手的話，斯維托利娜需要戰勝她。

科維朵娃(Petra Kvitova)

在2017年成為首位捷克籍的球后，曾經拿過兩座溫布頓冠軍，要重新登上世界第1也必須要至少打進決賽，但只要大阪直美或是普利斯可娃進入4強，那她就一定需要拿下冠軍。

▲科維朵娃(Petra Kvitova)。（圖／達志影像／美聯社）

哈勒普(Simona Halep)

連續48週位居球后寶座的哈勒普，要保住世界第一的寶座必須要普利斯可娃以及大阪直美都在八強輸球，且斯維托利娜和科維朵娃都沒進決賽才行。

▲哈勒普(Simona Halep)。（圖／路透社）