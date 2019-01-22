澳網／繼勝費德勒　西西帕斯再勝阿古特首闖大滿貫4強

▲西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)闖入澳網男單4強。（圖／路透社）

記者黃琮舜／綜合報導

澳網男單8強首戰，擊敗費爸的希臘20歲小將西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)持續展現強大的實力，歷經3小時15分鐘以7比5、4比6、6比4、7比6(2)擊敗西班牙第22種子阿古特(Roberto Bautista Agut)生涯首度闖進大滿貫四強賽。

西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)在第1局40比15領先時連丟4分遭到破發，但隨後他擺脫開賽低迷狀態，在第8局與第12局接連破發，首盤就發出7記ACE球以7比5拿下。第二盤的第一個發球局西西帕斯發生關鍵雙誤讓阿古斯破發，這次他沒有再給希臘小將破發機會以6比4扳回一城。

第三盤阿古特再次率先破發，西西帕斯在第8局先是浪費兩個破發點，隨後在第三個破發點時的一次網前截擊造成阿古特回球力道過大出界成功破發，第10局阿古特的發球局歷經3次Deuce，由西西帕斯成功破發，在2比4落後下連拿4局以6比4搶下重要的一盤。

On set point, @StefTsitsipas rises another level



The 14th seed edges ahead of Roberto Bautista Agut, taking the third set 6-4.



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▲西西帕斯拿下第三盤。

信心提升的西西帕斯在第四盤的發球局ACE球連發沒讓對手有破發機會，並在第12局一度因為阿古斯的雙發失誤拿到賽末點可惜沒能把握，進入搶7後西西帕斯沒給30歲的西班牙名將太多機會將他的4個發球分全部破掉，整場比賽第2個賽末點阿古特回球掛網，西西帕斯立刻摀著臉倒在地上不可置信。

The reaction says it all.



Take a bow, @StefTsitsipas! #AusOpen pic.twitter.com/5QKG2gnztY — #AusOpen (@AustralianOpen) 2019年1月22日

▲西西帕斯慶祝勝利。

西西帕斯全場68個致勝球加上22記的ACE球都優於對手，84%的一發得分率更是他的致勝關鍵，讓他創下生涯在大滿貫的最佳成績，他準決賽的對手將會是納達爾(Rafael Nadal)與帝亞佛伊(Frances Tiafoe)間的勝者。

▲阿古特(Roberto Bautista Agut)落敗。（圖／路透社）