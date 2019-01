澳網／繼勝費德勒　西西帕斯再勝阿古特首闖大滿貫4強

▲西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)闖入澳網男單4強。(圖/路透社)

記者黃琮舜/綜合報導

澳網男單8強首戰,擊敗費爸的希臘20歲小將西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)持續展現強大的實力,歷經3小時15分鐘以7比5、4比6、6比4、7比6(2)擊敗西班牙第22種子阿古特(Roberto Bautista Agut)生涯首度闖進大滿貫四強賽。

西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)在第1局40比15領先時連丟4分遭到破發,但隨後他擺脫開賽低迷狀態,在第8局與第12局接連破發,首盤就發出7記ACE球以7比5拿下。第二盤的第一個發球局西西帕斯發生關鍵雙誤讓阿古斯破發,這次他沒有再給希臘小將破發機會以6比4扳回一城。

第三盤阿古特再次率先破發,西西帕斯在第8局先是浪費兩個破發點,隨後在第三個破發點時的一次網前截擊造成阿古特回球力道過大出界成功破發,第10局阿古特的發球局歷經3次Deuce,由西西帕斯成功破發,在2比4落後下連拿4局以6比4搶下重要的一盤。

