運動雲

> >

澳網／繼勝費德勒　西西帕斯再勝阿古特首闖大滿貫4強

ETtoday運動雲

▲▼2019澳網八強賽，西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)。（圖／路透）

▲西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)闖入澳網男單4強。（圖／路透社）

記者黃琮舜／綜合報導

澳網男單8強首戰，擊敗費爸的希臘20歲小將西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)持續展現強大的實力，歷經3小時15分鐘以7比5、4比6、6比4、7比6(2)擊敗西班牙第22種子阿古特(Roberto Bautista Agut)生涯首度闖進大滿貫四強賽。

西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)在第1局40比15領先時連丟4分遭到破發，但隨後他擺脫開賽低迷狀態，在第8局與第12局接連破發，首盤就發出7記ACE球以7比5拿下。第二盤的第一個發球局西西帕斯發生關鍵雙誤讓阿古斯破發，這次他沒有再給希臘小將破發機會以6比4扳回一城。

第三盤阿古特再次率先破發，西西帕斯在第8局先是浪費兩個破發點，隨後在第三個破發點時的一次網前截擊造成阿古特回球力道過大出界成功破發，第10局阿古特的發球局歷經3次Deuce，由西西帕斯成功破發，在2比4落後下連拿4局以6比4搶下重要的一盤。

▲西西帕斯拿下第三盤。

信心提升的西西帕斯在第四盤的發球局ACE球連發沒讓對手有破發機會，並在第12局一度因為阿古斯的雙發失誤拿到賽末點可惜沒能把握，進入搶7後西西帕斯沒給30歲的西班牙名將太多機會將他的4個發球分全部破掉，整場比賽第2個賽末點阿古特回球掛網，西西帕斯立刻摀著臉倒在地上不可置信。

▲西西帕斯慶祝勝利。

西西帕斯全場68個致勝球加上22記的ACE球都優於對手，84%的一發得分率更是他的致勝關鍵，讓他創下生涯在大滿貫的最佳成績，他準決賽的對手將會是納達爾(Rafael Nadal)與帝亞佛伊(Frances Tiafoe)間的勝者。

▲▼2019澳網八強，阿古特(Roberto Bautista Agut)。（圖／路透）

▲阿古特(Roberto Bautista Agut)落敗。（圖／路透社）

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 澳網西西帕斯阿古斯
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

男子耳朵長蘑菇？崩潰痛又癢　醫生一看驚見「孢子樹海」

推薦閱讀

澳網／挑戰成功卻失分　布斯塔暴怒嗆主審離場

澳網／男單八強開打　喬帥、蠻牛會師冠軍戰路途艱辛　

熱門新聞

火箭送安東尼到公牛　甜瓜不會為芝加哥出賽湖人仍有興趣

中職／味全龍復活選秀將奪走狀元籤　兄弟：以大局為重

UBA／史無前例0.73秒重賽　國體空中接力絕殺高師大

影／申辦成功　2020東京奧運最終資格賽在台北舉行

澳網／挑戰成功卻失分　布斯塔暴怒嗆主審離場

澳網／穿線團隊台灣一人入選　高詩偉狂穿300支球拍

讀者回應

﻿

最新新聞

1哈登已倒地布魯爾照貼身嚴防

2曾帶沙烏地逆轉埃及　主帥皮齊辭職

3魔術球員自責球隊6年未進季後賽

4坎特合約年不爽尼克不讓自己上場

5格林：勇士太強大家都想分裂我們

熱門新聞

1火箭送甜瓜到公牛但恐被釋出

2味全龍7月選秀　兄弟讓出狀元籤

30.73秒重賽　國體空接絕殺高師大

42020東京奧運最終資格賽在台北舉行

5布斯塔暴怒嗆主審離場

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

申辦成功！2020東京奧運最終資格賽在台北舉行

味全龍確定復活！頂新集團證實：球迷久等了！

林智勝簽下1加1年合約　月薪在40萬元左右

味全龍重回中職？近期遞計畫書 邀王建民當教練

感謝YAMAHA-十年給許多小孩夢想的舞台

台灣第一座「室內常溫滑雪場」 不用穿大衣！平日300元無限暢玩

108池溫泉水樂園、室內狂飆賽車　花蓮親子酒店超豐富設施玩不完！

紅遍德國「8杯水減肥法」　1個月甩5kg！連營養師都推爆

空姐遭200kg老外強逼幫擦屁股 狂喊：深一點...工會曝不是個案

聲林之王生存週記之ELLA導師履歷CHECK
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366