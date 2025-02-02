「我對這支球隊有感情」林泓育接受扣薪30％留樂天：不後悔

▲林泓育接受《ETtoday運動雲》訪問時透露，新約降幅達30%，他強調這是自己深思熟慮後的決定。 （圖／中職提供）

記者王真魚／嘉義報導

樂天桃猿隊在大年初五開訓時公布第一波談薪結果，當中並未透露林泓育合約細節。林泓育接受《ETtoday運動雲》訪問時透露，新約降幅達30%，他強調，「這是我的選擇，我不後悔。」

林泓育作為桃猿隊重要精神領袖，去年取得自由球員資格後即成為球團首要留人目標。副領隊沈鈺傑透露，球團一開始就提出複數年約，「2年、3年版本都有。」雖然外界盛傳月薪有望突破90萬，但也有傳聞是遭到減薪。

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如今林泓育證實，他與球隊簽下3年約，月薪從原本的90萬，降至60萬左右，降幅達30%。

「我想要留在這支球隊，即使被扣薪也沒關係，因為我是真心想留下來。」林泓育表示，不是自己沒有地方去，完全是出於對球隊的感情，談判時甚至沒有討價還價。

▲林泓育是桃猿不可或缺的精神領袖。（圖／樂天桃猿提供）

值得一提的是，林泓育在2022年與球團簽下3年複數約，首年月薪85萬元，2023年上調至88萬元，2024年達到90萬元。然而，新約的大幅減薪讓外界頗為意外。

去年休賽季自由球員市場活絡，多名球員透過行使FA獲得不錯的身價，其中陳子豪轉戰味全龍更拿下10年1.3億的天價合約。是否後悔沒有行使自由球員權利？林泓育斬釘截鐵地說：「不會後悔。」

「行使自由球員權利時，要考慮球團、經紀人等多方面因素，加上市場機制的判斷。雖然我沒有經紀人，可能錯過更好的條件，但我很清楚自己要什麼。」林泓育表示，留下來不意味著一定要在此退休，也不執著於引退儀式，一切順其自然。

選擇把降薪這件事說出來，代表自己的坦然，林泓育坦言，「即使3年合約結束離開，我也不會後悔。這3年期間，我要看看能為球隊做些什麼，如果我先離開，這支球隊可能就會瓦解，所以我選擇留下來。」

