2關鍵人物促成NBA史上最狂交易　美媒：詹皇下一站是勇士？

記者游郁香／綜合報導

NBA兩位上季年度最佳陣容球員戴維斯（Anthony Davis）、唐西奇（Luka Doncic），今（2）日在一筆3方交易中互換東家，這是史上頭一遭，湖人與獨行俠的總管在這筆瘋狂交易中扮演關鍵角色。《ClutchPoints》記者西格爾（Brett Siegel）表示，聯盟很多人都在猜測，這對詹姆斯的未來意味著什麼，「湖人會考慮交易詹姆斯嗎？」

▲兩大天王詹姆斯（左）、柯瑞是否有機會在NBA聯手，一直是熱門話題。（圖／路透）

湖人記者沃克（Dan Woike）披露，湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）和達拉斯總經理哈里森（Nico Harrison）之間的長期關係，在促成這筆NBA史上最瘋狂交易中起了作用。湖人獲得了一個圍繞一位年輕巨星進行重大改變的機會。

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▲獨行俠頭牌唐西奇遭交易，震驚所有人。（圖／路透）

「據說這筆交易是在教練、總經理和老闆意見完全一致的情況下完成的。消息來源稱，球隊內部的球員對此交易感到震驚。」沃克繼續寫道。

▲湖人告別戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

《ClutchPoints》記者西格爾則說，聯盟有很多人都在猜測，這筆交易對40歲天王詹姆斯的未來意味著什麼，「湖人會考慮交易詹姆斯嗎？」

一位匿名的西區高層點評，「這是湖人為未來，即後詹姆斯時代所做的交易。」現在整個聯盟的高層、球員、經紀人和媒體，都在猜測詹姆斯對此的看法，以及他是否會放棄他的交易否決權，以便現在被交易。

《紐約每日新聞》資深記者霍姆斯（C.J. Holmes）打趣評論，「詹姆斯下一站是勇士隊？」

不過詹姆斯的御用記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）指出，「詹姆斯多年來一直夢想與唐西奇一起打球，這是他從未想過的事情，但他非常非常想要實現。」

▲詹姆斯、柯瑞對決。（圖／達志影像／美聯社）