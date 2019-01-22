澳網／挑戰成功卻失分　布斯塔暴怒嗆主審離場

▲2019澳網第4輪，布斯塔(Pablo Carreno Busta)摔球袋。（圖／路透社）

記者黃琮舜／綜合報導

22日錦織圭與西班牙選手布斯塔(Pablo Carreno Busta)在澳網第4輪打了一場5小時的五盤大戰，但在最後一盤的搶十中出現一次爭議性判決，布斯塔在一次挑戰成功後仍被判失分，讓他氣的和主審爭論，這個關鍵判決也讓他情緒大受影響連失5分輸球，離場時還怒摔球袋並對著主審狂罵。

布斯塔先以7比6(10)、6比4搶下前兩盤，但世界排名第9的錦織圭展現韌性以7比6(4)、6比4扳平戰局，決勝第5盤錦織圭率先在第3局破發，但是在第10局遭破回，比賽進入最後搶十。布斯塔先在搶十取得8比5的領先，接下來這分他球觸網後，被線審喊出界，他提出挑戰成功後，由於錦織圭在當時有將球擊回，因此主審仍決定將這分判給錦織圭。

▲搶十中的關鍵判決。(影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。)

布斯塔對這判決感到相當不滿不斷與主審爭論，最終沒有改判讓他連輸5分遭到淘汰。他賽後表示，「我申請鷹眼挑戰，我挑戰成功了，但是分數仍然判給錦織圭，可是如果他認為這一分是錦織圭的，為什麼是由我來挑戰？我不懂這個邏輯，這一分應該要重打，即使錦織圭在當時能輕鬆打出好球。」

▲2019澳網第4輪，錦織圭獲勝。（圖／路透社）

本屆澳網更改賽制後，錦織圭有兩輪都打到搶十，但他都在落後下完成逆轉，「我已經習慣這種賽制了，兩次我都完成逆轉，很高興能以這種方式結束比賽，比賽有許多艱難時刻，每一分我都努力戰鬥，能夠連拿5分相當幸運。」錦織圭在八強的對手將會是球王喬科維奇(Novak Djokovic)。

▲布斯塔賽後暴怒。(影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。)