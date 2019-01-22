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澳網／男單八強開打　喬帥、蠻牛會師冠軍戰路途艱辛　

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▲▼ 澳網男單16強，Novak Djokovic,Daniil Medvedev 。（圖／達志影像／美聯社）

▲喬科維奇(Novak Djokovic) 。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

澳網八強名單在昨(21)日比賽後產生，在前四種子費德勒(Roger Federer)與德國小將茲維列夫(Alexander Zverev)都在16強止步之下，男單決賽可能上演納達爾(Rafael Nadal)與喬科維奇(Novak Djokovic)的對決，這也是所有球迷的期待冠軍戰戲碼。

22日將進行八強的其中2場比賽，擊敗費德勒的西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)將要面對擊敗穆雷(Andy Murray)的阿古特(Roberto Bautista Agut)，晚場則將由納達爾對上年僅21歲的美國小將帝亞佛伊(Frances Tiafoe)。其中納達爾是八強所有選手中唯一一位在本屆澳網未失任何一盤，狀態非常好，晉級決賽機率相當高，但面對新生代勢力中間攔阻，費德勒前車之鑑讓蠻牛不得大意。

▲▼費德勒澳網16強不敵西西帕斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)。（圖／達志影像／美聯社）

23日羅尼克(Milos Raonic)將要對上法國選手普耶(Lucas Pouille)，喬科維奇要對上錦織圭。2017年曾打進澳網準決賽的羅尼克本屆被列為16種子，但他先在第二輪擊敗瑞士名將瓦林卡，又在16強直落3擊敗第4種子茲維列夫，展現他曾經位居世界第3的堅強實力。去年接連拿下溫布頓及美網冠軍的喬帥，雖然連續兩輪經歷4盤大戰，但仍被認為非常有機會挑戰連續拿下3座大滿貫金盃。

▼ 納達爾(Rafael Nadal)。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ Rafael Nadal 。（圖／達志影像／美聯社）

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 澳網喬科維奇納達爾
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