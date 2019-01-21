澳網／4盤大戰打到半夜　喬帥睽違2年再闖8強

▲喬科維奇重返澳網8強。（圖／達志影像／美聯社）



記者洪偵源／綜合報導

大會第一種子喬科維奇（Novak Djokovic）澳網男單第四輪遭遇俄羅斯選手梅德韋傑夫（Daniil Medvedev）的挑戰，歷經4盤激戰，打了3小時15分鐘，以6比4、6（5）比7、6比2、6比3勝出，睽違2年再闖澳網8強。

喬科維奇2017年澳網於第二輪止步，2018年打到16強，不過去年下半季他逐漸找回強勢，連拿溫網與美網冠軍，今年同樣是奪冠熱門人選，要挑戰生涯第7座澳網金盃。

22歲的梅德韋傑夫，雖然第三盤起體力明顯下滑，還有抽筋狀況，仍舊帶起喬科維奇不少麻煩，強力的正手回拍多次讓喬科維奇疲於奔命。

失誤方面兩人相去不遠，喬科維奇有50個非受迫性失誤，梅德韋傑夫49個，喬科維奇憑藉較出色的回發球能力，擋住對方的威脅。

關鍵第四盤第8局梅德韋傑夫回球掛網，讓喬科維奇保住發球局，第9局梅德韋傑夫非保不可的發球局，終究被喬科維奇在第3個賽末點兌現，以大對角正拍擊球結束比賽。

這是喬科維奇個人生涯第10次晉級澳網8強，比賽打完已經超過墨爾本時間晚上12點，下一輪對手是歷經五盤大戰晉級的日本好手錦織圭。

▲梅德韋傑夫多次摔拍，還摔到被裁判警告。（圖／達志影像／美聯社）