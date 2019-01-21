運動雲

> >

澳網／4盤大戰打到半夜　喬帥睽違2年再闖8強

ETtoday運動雲

▲▼ 澳網男單16強，Novak Djokovic,Daniil Medvedev 。（圖／達志影像／美聯社）

▲喬科維奇重返澳網8強。（圖／達志影像／美聯社）

記者洪偵源／綜合報導

大會第一種子喬科維奇（Novak Djokovic）澳網男單第四輪遭遇俄羅斯選手梅德韋傑夫（Daniil Medvedev）的挑戰，歷經4盤激戰，打了3小時15分鐘，以6比4、6（5）比7、6比2、6比3勝出，睽違2年再闖澳網8強。

喬科維奇2017年澳網於第二輪止步，2018年打到16強，不過去年下半季他逐漸找回強勢，連拿溫網與美網冠軍，今年同樣是奪冠熱門人選，要挑戰生涯第7座澳網金盃。

22歲的梅德韋傑夫，雖然第三盤起體力明顯下滑，還有抽筋狀況，仍舊帶起喬科維奇不少麻煩，強力的正手回拍多次讓喬科維奇疲於奔命。

失誤方面兩人相去不遠，喬科維奇有50個非受迫性失誤，梅德韋傑夫49個，喬科維奇憑藉較出色的回發球能力，擋住對方的威脅。

關鍵第四盤第8局梅德韋傑夫回球掛網，讓喬科維奇保住發球局，第9局梅德韋傑夫非保不可的發球局，終究被喬科維奇在第3個賽末點兌現，以大對角正拍擊球結束比賽。

這是喬科維奇個人生涯第10次晉級澳網8強，比賽打完已經超過墨爾本時間晚上12點，下一輪對手是歷經五盤大戰晉級的日本好手錦織圭。

▲▼ 澳網男單16強，Novak Djokovic,Daniil Medvedev 。（圖／達志影像／美聯社）

▲梅德韋傑夫多次摔拍，還摔到被裁判警告。（圖／達志影像／美聯社）

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 澳網鄭泫Novak Djokovic
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

辣妹慶生喝茫酒瓶砸桌傷手腕　求媒體別拍：我的演藝圈毀了

推薦閱讀

澳網／大滿貫連挫大小威　史上僅辛吉絲、海寧辦到

澳網／小威擊落球后哈勒普　生涯12度進8強

高中木聯／最後一年機會　曾峻岳挑戰U18國手

高中木聯／高一無出賽機會轉學　鄭又維在中道站穩腳步

熱門新聞

影／申辦成功　2020東京奧運最終資格賽在台北舉行

中職／味全龍復活選秀將奪走狀元籤　兄弟：以大局為重

中職／林智勝簽下1加1年合約　月薪在40萬元左右　

中職／季後「半退休」　林智勝想過不打了甚至有意轉職

中職／勝龜連線沒了　王勝偉哽咽：希望參與紅龜引退

中職／勝龜連線解體　恰、偉不捨：你先走我後面跟上

讀者回應

﻿

最新新聞

1擊敗費德勒的小鮮肉們

2澳網穿線團隊唯一台灣人

3獅隊法治教育　古林手銬初體驗

4詹子賢滿意守備：除了送球那次

5睽違2年　喬帥再闖澳網8強

熱門新聞

12020東京奧運最終資格賽在台北舉行

2味全龍7月選秀　兄弟讓出狀元籤

3林智勝簽下1加1年合約　月薪約40萬

4林智勝去年一度不想打　還想轉職

5勝龜連線沒了　王勝偉：希望參與紅龜引退

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

味全龍重回中職？近期遞計畫書 邀王建民當教練

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

味全龍想復活　聯盟發布3點聲明

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

屁孩騎125機車「載妹上國道」　沒戴安全帽...網酸：果然帥哥

43cm有毒蜈蚣！台灣26歲男當寵物　「足肢狂動」親密接觸登國際版面

本尊曝光！Siri小姐在台藏6年　揭錄音祕辛：1個月錄10萬字

林依晨告白被拒「我錯了」　張彬彬狠摘面具：想知道我是誰嗎？

可甜可鹽的金秘書！　 朴敏英《學貓叫》+劈腿熱舞超反差
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366