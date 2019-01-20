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高中木聯／玉里潛水艇負傷關門　陳家偉流血也要投

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▲▼ 高中木聯，玉里高中 。（圖／記者洪偵源攝）

▲陳家偉。（圖／記者洪偵源攝）

記者洪偵源／高雄報導

玉里高中低肩側投的陳家偉，在對大理高中一戰，順利守住球隊優勢，甚至把手指給投破，但仍堅持要關門，教練團也照他意願，他也不負期待，幫球隊拿下第二勝。

陳家偉是玉里與大理之戰的第三任投手，投1又3分之2局，被打3支安打，投出2次三振，有1分責失，沒有四死球。

玉里和大理的比賽相當激烈，雙方6局打完還是0比0，大理7局下靠著強迫取分戰術，玉里陷入0比1落後，8局上玉里打回2分超前。

8局下陳家偉登板投球，大理的攻勢仍具威脅性，偕俊弘安打上壘，接著被犧牲觸擊推進二壘，下棒李展毅投手前彈跳球，造成守備失誤，形成一、三壘有人。

這時陳家偉先三振林聖榮，跟著再讓石偉誠敲出外野飛球化解危機，之後隊友又打進3分，他在9局下又掉1分，但仍在得點圈有人情況下以再見三振結束比賽。

8局投完時，陳家偉右手食指出現狀況，指甲有裂開狀況，玉里教頭蕭良吉說：「當時領先夠多，他又有意願，我們就讓他投完，如果比分接近可能不會這樣做。」

「前一場投不好，這一場想好好幫助球隊。」陳家偉說，他的手指常常會投到裂開，也擔心繼續投會流血，「上去就沒想太多，不太有感覺，就算流血也要投下去。」

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關鍵字： 高中木聯玉里高中陳家偉
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