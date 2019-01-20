高中木聯／平鎮完封義峰　教練提醒別因穩贏就鬆懈　

▲平鎮5局完封義峰。（圖／記者洪偵源攝）



記者洪偵源／高雄報導

作為傳統強權，平鎮高中對自身實力有自信，不過更重視每場比賽的細節，即便5局就以10比0提前完封義峰高中，教練團仍然面色凝重，對球員耳提面命，提醒別因覺得穩贏就鬆懈。

「覺得穩贏就會有一點鬆懈，所以我們需要再提醒。」平鎮教頭吳柏宏表示，即便投打都有發揮應該有的水準，但比賽很多觀念跟細節，還是要再修正。

平鎮面對義峰1局上就打進4分，3局上再添1分，又再4局上灌進4分，取得9比0領先，也給義峰製造壓力，若平鎮再拿1分，自己又無法突破鴨蛋，就可能被提前結束。

結果4局下義峰3上3下，5局上義峰投手許敦貴控球不穩，連投2個保送，守備也發生失誤，平鎮沒有靠安打就拿到第10分，義峰5局下面臨非得分不可的壓力。

平鎮由陳志杰鎮守5局下的投手丘，連續三振掉義峰打者劉彥瑋、邱詠能以及李俊德，成功守住勝利，在本屆高中聯賽木棒組第一階段賽事拿下C組的2連勝。

上屆在四強敗給穀保家商無緣爭冠，平鎮本屆捲土重來，吳柏宏說，能打進4強的球隊都有機會，就看誰發揮得好，一個比賽失利還有下一場，球員的心理層面不需要擔心，都調適得很好。

▲陳志杰。（圖／記者洪偵源攝）