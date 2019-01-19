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澳網／姐妹對決破局　哈勒普拍落大威16強鬥小威

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▲▼ Simona Halep 。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈勒普。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者洪偵源／綜合報導

當今球后哈勒普（Simona Halep），19日在澳網女單第三輪以6比2、6比3橫掃美國名將大威廉絲（Venus Williams）下一輪要和小威廉絲（Serena Williams）爭奪8強門票，這意味著她粉碎了大小威姐妹對決的機會。

哈勒普生涯還未在澳網奪冠，去年一路殺進決賽，但敗給丹麥甜心瓦茲妮雅琪（Caroline Wozniacki），此次擊敗大威後，也是去年法網奪冠之後，終於再度打進大滿貫女單16強之林。

38歲的大威，雖仍在網壇屹立不搖，但去年大滿貫成績並不突出，2017年她在四大滿貫都至少16強起跳，其中兩場決賽、一場4強，但去年沒有一場大滿貫打進16強，還有兩場一輪遊。

▲▼ Simona Halep 。（圖／達志影像／美聯社）

本屆澳網小威廉絲名列大會第16種子，大威廉絲沒有種子籤，但兩人落在籤表同一區，小威廉絲在晉級後也說，期望和世界第一交手，也希望姐姐能贏，不過今年澳網姐妹對決希望落空。

小威廉絲也說，她從產後復出以來，還沒與球后對決過，若能對決比賽肯定很精彩，哈勒普在擊敗大威廉絲後也說，她和一個偉大的冠軍交手，會是一個更大的挑戰，會好好享受這一戰。

生涯對決紀錄上，小威廉絲與哈勒普交手過9次，小威廉絲贏了其中8次對決，且從2015年的邁阿密網賽至2016年的美網，小威廉絲已取得對戰4連勝。

▲▼ Simona Halep 。（圖／達志影像／美聯社）

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 澳網Simona HalepVenus WilliamsSerena Williams
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