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澳網／年輕人難抗衡　喬帥、小威搶進16強

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▲▼ Serena Williams,Novak Djokovic 。（圖／達志影像／美聯社）

▲喬科維奇。（圖／達志影像／美聯社）

記者洪偵源／綜合報導

2019年澳洲網球公開賽，當今世界排名第一的喬科維奇（Novak Djokovic）與女單強者小威廉絲（Serena Williams），19日單打賽事上，都沒有遇到太大阻礙，紛紛往16強邁進。

喬科維奇男單32強對手是加拿大19歲小將沙波瓦羅夫（Denis Shapovalov），以6比3、6比4、4比6、6比0淘汰對手，取得16強門票。

喬科維奇在第三盤原本有4比1領先，但被沙波瓦羅夫連下3局，喬科維奇面臨破發點還出現雙發失誤，第10局喬科維奇一度能破發化解對方的盤末點，但在化解2個盤末點後仍失守。

連丟掉5局的喬科維奇，第四盤首局保發後，連續兩次破掉沙波瓦夫的發球局，第6局也沒讓沙波瓦夫守下，破發兌現賽末點收下勝利。

6度奪下澳網冠軍的喬科維奇，生涯第12次晉級澳網16強，同時是生涯第46次於四大滿貫男單打進16強，自2018年澳網起，連續5場大滿貫都16強起跳。

小威廉絲同樣面對新生代選手，6比2、6比1橫掃烏克蘭18歲小將雅絲特連絲卡（Dayana Yastremska），連續4場大滿貫至少晉級到16強。

雅絲特連絲卡賽後難過落淚，小威廉絲還上前安慰，並表示欣賞對方的態度，「她不是只想打好一場比賽而已，她還想贏，有這種態度很令人高興。」

小威廉絲提到，自己在年輕時也曾有同樣狀況，為輸球而落淚，她就曾經輸給姐姐而難過不已，同時她提到，自己目前還沒有恢復到最佳狀態。

▲▼ Serena Williams,Novak Djokovic 。（圖／達志影像／美聯社）

▲小威廉絲（圖／達志影像／美聯社）

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 澳網Novak DjokovicSerena Williams
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