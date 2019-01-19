高中木聯／突破南英速球封鎖　東石逆轉1分險勝

▲吳松諺是東石逆轉勝的功臣。（圖／記者洪偵源攝）

記者洪偵源／高雄報導

扛著1分落後的壓力，東石高中不斷尋找反撲機會，終於在7局下由吳松諺敲開逆轉契機，最終以3比2險勝南英商工，搶下聯賽第一場勝利。

107學年度高中棒球聯賽木棒組第一階段賽事，19日在高雄、嘉義兩地開打，共分8組各組取前3名晉級，本場交手的東石、南英，與花體、崇義以及陽明分在A組。

這場在岡山棒球場進行的比賽，由南英在3局上由許汎宇在壘上有人的情況下敲出安打先馳得點，東石以0比1落後。

東石從2局下開始，有3個半局都進佔到得點圈，但就無法把跑者送回本壘，尤其南英4局下派出身高183公分的速球投手莊昕諺，攻勢屢屢受挫。

南英換投相當果斷，只要跑者攻佔兩個壘包，就立刻喊暫停或換投，到莊昕諺有明顯壓制力後，才讓他進行危機處理，但莊欣諺最快球速雖飆到144，控球在後半段不穩，給了東石機會。

7局下東石攻佔上一、二壘，吳松諺敲出一壘後方飛球，雖然南英已縮小防守圈，但外野手仍要滑行接球，結果沒攔到，東石一口氣跑回2分，吳松諺這次打擊紀錄組判定為守備失誤。

吳松諺也在隊友護送下跑回本壘，東石3比1領先，南英8局上追回1分，9局上兩人出局一壘有人，張恆三壘彈跳球，野手傳二壘，跑者離壘過遠被刺殺，比賽宣告結束。

▲莊昕諺球速突破140，但無法確實壓制東石。（圖／記者洪偵源攝）