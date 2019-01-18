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亞足賽／紐時專文探討　大陸刺青禁令與背後的政策有關

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▲▼ 亞足賽,亞洲盃,大陸vs吉爾吉斯,大陸男足（紅） 。（圖／CFP）

▲中國隊有刺青禁令，有刺青球員必須遮掩身上刺青不得外露。（圖／CFP）

記者洪偵源／綜合報導

中國男足國家隊的刺青禁令，導致球員必須在炎熱的天氣仍需穿著長袖出賽，引起國外記者的好奇，教頭里皮一度對此提問感到不悅，而《紐約時報》也專文報導此事，指出這是為加速推廣足球的普及，要讓球員建立良好形象的措施。

《紐約時報》寫道，足球是該國國家主席習近平最重視的運動，也是致力推廣的項目，足球學校近年來如雨後春筍般成立，有大量的歐美球員、教練被招募，中國足球當局也希望維持球員形象。

足球的紋身禁令，是中國繼演藝圈後再度對特定人士頒布的紋身禁令，比賽不得刺青外露，先前還出現球員纏著繃帶遮紋身出場的情況，或者根本無法上場，亞足賽在阿拉伯聯合大公國舉行，氣溫炎熱球員還穿長袖也引起注意。

《紐約時報》記者曾於中國、南韓賽前記者會上，提問穿長袖的原因，里皮明顯不想回答，透過翻譯表示，這問題太過於細節不想談論，也不會去關注這項規定，把問題在這裡打住。

由於政策因素，中國全力推展足球，但家長對足球的疑慮是危險性高，更注意的是球員形象，為避免球員給人輕浮的形象，於是頒布這項刺青禁令，刺青禁令只針對比賽，練球時不受限制。

明星球員張琳芃是中國隊最具代表性的刺青球員，去年3月禁令實施後，他就缺席兩場國際賽，理由是受傷，不過外界都推測與刺青脫不了關係，亞足賽他也是包緊緊上場。

《紐約時報》認為，這是東西方觀點差異，刺青在西方就像穿著打扮一樣普遍，即便仍有C羅這種沒有刺青的球員，但名將刺青比比皆是，形象良好的梅西身上同樣有刺青，但以中國的政治型態，以及推展足球的決心，下次再看到球員包這麼緊也不用大驚小怪了。

▲▼亞洲盃,亞足賽,大陸男足 （圖／CFP）

▲刺青不得外露的禁令練球時不適用。（圖／CFP）

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