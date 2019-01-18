澳網／莎娃末盤強攻挺進16強　瓦妹衛冕夢碎

▲莎娃晉級16強。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者洪偵源／綜合報導

俄羅斯名將莎拉波娃（Maria Sharapova）與上屆澳網女單冠軍瓦茲妮亞琪（Caroline Wozniacki）於32強遭遇，莎娃靠著決勝盤強勢進攻逼退瓦妹，以6比4、4比6、6比3收下強門票。

莎拉波娃與瓦茲妮亞齊過去交手過10次，俄羅斯美女以6勝4敗佔上風，由於莎拉波娃曾因禁藥問題遭禁賽，兩人之前最近一次交手要追溯到2015年馬德里網賽，當時由莎拉波娃勝出。

此戰雙方失誤率都不低，尤其莎拉波娃有46次非受迫性失誤，瓦茲妮亞琪也有21次，在進入決勝的第三盤後，雙方都變得較謹慎，都出現絕佳擊球得分空檔，結果卻把球打掛網的情況。

關鍵第三盤，雙方一陣互保發球局，來到3比3局面，第7局莎拉波娃錯過2個破發點，雖然瓦茲妮亞琪曾以 ACE逼出局點，但仍被莎拉波娃化解，取得4比3領先。

莎拉波娃第8局直落四強勢保發，把瓦茲妮亞琪逼到退無可退的發球局，靠著重砲發球與底線強攻，瓦茲妮亞琪受到壓迫，兩度失誤被逼出賽末點，最終比賽由莎拉波娃所拿下。

這是莎拉波娃生涯第11次在澳網晉級16強，也是睽違2年重返16強，去年她在第三輪止步，接下來將與澳洲選手芭提（Ashleigh Barty）爭奪8強門票。