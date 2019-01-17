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澳網／去年淘汰喬帥成名　南韓一哥鄭泫男單32強止步

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▲▼ 南韓網球選手鄭泫 。（圖／達志影像／美聯社）

▲鄭泫。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者洪偵源／綜合報導

2019年澳洲網球公開賽，去年在男單一鳴驚人的南韓好手鄭泫，17日在64強戰歷經4盤大戰，以2比6、6比1、2比6、4比6敗給法國選手賀伯特（Pierre-Hugues Herbert）遭到淘汰。

鄭泫名列大會第24種子，去年澳網聲名大噪，他在16強直落三擊敗自己的偶像喬科維奇（Novak Djokovic），接著又在8強打敗美國桑德格倫（Tennys Sandgren）晉級到4強。

後來鄭泫在4強面對費德勒（Roger Federer）傷退，才結束澳網驚奇之旅，不過今年相對對鄭泫來說，也面臨較大的保分壓力，終於64強遭遇賀伯特強力挑戰。

鄭泫曾在2015年的溫網與賀伯特交手過，當時鄭泫通過5盤鏖戰才獲勝，此次對決，鄭泫對賀伯特的攻勢幾乎沒有辦法，挨了對方13記ACE，且有33次非受迫性失誤，一發質量也不如對方。

賀伯特也說，當時溫網的交手令人難忘，還打到搶十，「我知道這次對上會是一次艱苦的戰鬥，鄭泫表現也很驚人，他場上幾乎無所不在。」

賀伯特指出，也許第二盤受到雨勢有點影響狀況，但鄭泫確實狀況很好，「我很幸運在第三盤與第四盤找回自己的狀態。」

大滿貫戰績以雙打較出色的賀伯特，拿過三座大滿貫金盃，生涯單打排名從未高過50，晉級澳網32強後，也追平個人在澳網男單最佳紀錄。

▲▼ 南韓網球選手鄭泫 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 澳網鄭泫Novak Djokovic
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