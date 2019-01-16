轉播單位恐出走？　ELEVEN SPORTS仍未捨棄WSBL

▲「ELEVEN SPORTS」是本季WSBL轉播單位。（圖／記者洪偵源攝）



記者洪偵源／台北報導

第14季WSBL轉播單位「ELEVEN SPORTS（壹拾壹體育網公司） 」，據媒體報導因和有線電視系統業者在授權金方面無法達成共識，可能要在3月決定去留，不過「ELEVEN SPORT」透露出願意續留的訊息，希望WSBL各球團放心。

根據《壹週刊》報導，「ELEVEN SPORTS」被有線電視系統業者要求無償授權播出，但開台2年多來，投入國內各項體育賽事，已經虧損至少5億，甚至已有聲音向英國總公司勸退。

國內女籃嚴重缺乏行銷與曝光，「ELEVEN SPORTS」進駐轉播相當難能可貴，過往WSBL轉播有一季沒一季，或者多集中在季後賽，甚至有D-LIVE播出，本季則由「ELEVEN SPORTS」提供賽事轉播。

這對嚴重缺乏能見度的國內女籃來說，無疑是注入一劑強心針，尤其本季好手大舉出走前往中國發展，「ELEVEN SPORTS」還能投入資源提供轉播服務，可能出走的消息一出，也讓球迷擔憂失去好不容易才有的服務。

目前「ELEVEN SPORTS」與系統業者處於延長授權階段談判中，會在3月中職賽季開打前決定去留，據悉「ELEVEN SPORTS」還有意願爭取統一獅主場賽事轉播。

壹拾壹體育網公司台灣區總經理康小玲向《ETtoday》表示：「請（媒體）幫忙讓球團安心，我們一定會盡全力長久經營。」