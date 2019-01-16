運動雲

> >

轉播單位恐出走？　ELEVEN SPORTS仍未捨棄WSBL

ETtoday運動雲

▲▼ WSBL轉播單位「ELEVEN SPORTS」 。（圖／記者洪偵源攝）

▲「ELEVEN SPORTS」是本季WSBL轉播單位。（圖／記者洪偵源攝）

記者洪偵源／台北報導

第14季WSBL轉播單位「ELEVEN SPORTS（壹拾壹體育網公司） 」，據媒體報導因和有線電視系統業者在授權金方面無法達成共識，可能要在3月決定去留，不過「ELEVEN SPORT」透露出願意續留的訊息，希望WSBL各球團放心。

根據《壹週刊》報導，「ELEVEN SPORTS」被有線電視系統業者要求無償授權播出，但開台2年多來，投入國內各項體育賽事，已經虧損至少5億，甚至已有聲音向英國總公司勸退。

國內女籃嚴重缺乏行銷與曝光，「ELEVEN SPORTS」進駐轉播相當難能可貴，過往WSBL轉播有一季沒一季，或者多集中在季後賽，甚至有D-LIVE播出，本季則由「ELEVEN SPORTS」提供賽事轉播。

這對嚴重缺乏能見度的國內女籃來說，無疑是注入一劑強心針，尤其本季好手大舉出走前往中國發展，「ELEVEN SPORTS」還能投入資源提供轉播服務，可能出走的消息一出，也讓球迷擔憂失去好不容易才有的服務。

目前「ELEVEN SPORTS」與系統業者處於延長授權階段談判中，會在3月中職賽季開打前決定去留，據悉「ELEVEN SPORTS」還有意願爭取統一獅主場賽事轉播。

壹拾壹體育網公司台灣區總經理康小玲向《ETtoday》表示：「請（媒體）幫忙讓球團安心，我們一定會盡全力長久經營。」

關鍵字： WSBLELEVEN SPORTS
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

女子上班遲到闖紅燈被攔下 對警撒嬌快開單：討厭死你啦

推薦閱讀

WSBL／國泰強勢壓境　台電苦吞跨季23連敗

澳網／致敬穆雷過頭　兄長疑惑：沒確定要退啊

澳網／球僮十八般武藝　連抓蟲都要會

76人菜鳥一定要認識的福來雞　不會買要倒大楣

熱門新聞

味全龍重返中職！鎖定王建民、黃平洋、張泰山　最快2021年上陣

影／味全龍解散原因曝光！3連霸不到2個月「不打了」　頂新被罵20年

中職／味全龍想復活　聯盟發布3點聲明

CBA／卡位推擠被撞倒　易建聯起身架枴胡瓏貿爆衝突

中職／味全龍重返職棒　球員要從哪裡來？

味全龍復活崇越組第6隊？　吳思賢：準備好等公司指示

讀者回應

﻿

最新新聞

1黃鈴娟初先發　重效率不重地位

2ELEVEN SPORTS仍未捨棄WSBL

3陳重羽、陳重廷到自由國小傳經驗

4三局遭泰國逆轉　王子維首輪淘汰

5國泰賞台電跨季23連敗

熱門新聞

1味全龍重返中職　鎖定王建民

2味全龍解散原因曝光　頂新被罵20年

3味全龍想復活　聯盟發布3點聲明

4CBA／易建聯架枴胡瓏貿爆衝突

5味全龍重返職棒　球員要從哪裡來？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

毫不猶豫選富邦球衣　蔣智賢右打點出全壘打

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

1歲幼兒寒冬「赤腳獨奔大街」　 善心女司機秒停下暖抱回公車

黑人狂晃兒子生日禮「大怪手」　飛飛狂哭抗議....原因超暖心

藍正龍「面癱」超難聊 　藍心湄無奈：真的好累喔

楊超越失控哭吼「要逼死我」　團員嚇呆：妳幹嘛呀！

極限破台語 of smalling - 挑戰用「破台語」菜市場殺價　老闆聽不下去：講國語算了
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366