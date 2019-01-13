JHBL／太子隊史二度男女攜手8強　石牌首度無緣晉級

▲太子擊敗懷生。（圖／記者洪偵源攝，下同）



記者洪偵源／台北報導

107學年度JHBL男女8強外卡賽，太子國中男女籃先後衝出外卡，隊史第二次攜手晉級8強，而石牌國中女籃遭到連打兩場的七賢國中以90比71擊敗，首次無緣8強。

JHBL外卡賽13日分別於師大附中與陽明高中開打，太子男籃在附中賽區以87比84擊敗70比56擊敗安康高中打上來的復興國中，拿下8強門票。

太子女籃蕭惠鴻表示，與懷生國中的比賽，打到一半就傳來男籃晉級的消息，也非常振奮，能夠男女隊一起打進8強，因為學校、教練甚至連校友都為這次花很多心力。

太子面對一日兩戰的懷生，第一節就賞給對方18比8攻勢，整場幾乎都維持著雙位數優勢，懷生一度追到8分差距，但第四節命中率不佳，失誤也多，讓太子以59比46取得晉級。

蕭惠鴻表示，這一批球員心理素質不如以往出色，前一天比賽居然因為壓力大，第二節還處於領先卻在哭，「今天我要她們不管輸贏都要笑著離開球場，不要去想對手、晉級。」

同時在陽明舉行的女子外卡戰結束後，也立刻進行抽籤，A組為永仁、大倫、普門以及太子，B組則為民族、復興、員山還有七賢。

男子組8強名單為金華、明仁、永吉、神岡、自強以及信義，溪湖在外卡90比75擊敗以74比58淘汰員東打上來的光榮。