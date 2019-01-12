猛龍過江／踢落強敵台體大　彰師大蟬聯武跆王盟主

▲彰師大蟬聯盟主寶座。（圖／記者黃克翔攝）



記者洪偵源／台北報導

彰師大是前一輪「武跆王」男團盟主，這一回國內另一支跆拳道名校台體大也組隊參與，雙方都有國手級人物在陣，最終彰師大在亞運國手楊宗燁上演得分秀的情況下，以176比173蟬聯盟主寶座。

彰師大此役派出李宇鈞、劉展佑和楊宗燁出征，上一輪得分王徐晧宸替補，台體大由劉威廷、侯光武與林立凱掛帥，由邱康宇候補，第一回合台體大靠著劉威廷196公分的身高優勢，頻頻搶分

楊宗燁與劉威廷是雅加達─巨港亞運國手，去年11月的主席盃，楊宗燁在第一輪就擊敗劉威廷，但劉威廷也險些把楊宗燁擊倒，第二回合雙方都率先進鐵籠，進行「ACE對決」。

▲楊宗燁。（圖／記者黃克翔攝）



量級從74公斤級打到87公斤級的楊宗燁，扛住不少劉威廷的攻勢，侯光武則發揮輕量級速度優勢，滿場飛舞，雙方有重擊、有美技，打得火藥味十足，還險些出現摔角動作。

「場上就是敵人，場下還是朋友！」楊宗燁在賽後也到對方休息室握手致意，劉威廷也說，場上就是對峙，場下大家還是學長、學弟互相打招呼。

楊宗燁表示，其實武跆王只是點綴，大家的重心還是擺在護具賽事，尤其8天後就要進行世錦賽選拔，之後也還有世大運，武跆王比賽很刺激、很特別，但只是體驗一下還是避免受傷。

▲楊宗燁。（圖／記者黃克翔攝）